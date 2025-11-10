Ξεχάστε το 7 προς 1 -Ποιος ο νέος τρόπος να υπολογίζετε την ηλικία του σκύλου σας, πότε γερνάνε τα κατοικίδια

Μια νέα μελέτη που βασίστηκε σε χιλιάδες κτηνιατρικά δεδομένα αποδεικνύει ότι η ηλικία, όπως και η υγεία, δεν είναι μονοδιάστατη υπόθεση, αλλά εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος και η ράτσα του ζώου.

Η ιδέα ότι κάθε σκυλίσιος χρόνος ισοδυναμεί με επτά ανθρώπινους είναι ένας μύθος που έχει ριζώσει βαθιά στην καθημερινή μας κουλτούρα, αλλά τα επιστημονικά δεδομένα τον καταρρίπτουν αποφασιστικά.

Μέχρι πρόσφατα, οι ιδιοκτήτες σκύλων συχνά ανησυχούσαν υπερβολικά όταν το κατοικίδιό τους έφτανε τα επτά ή τα οκτώ έτη ζωής, θεωρώντας πως έχει ήδη εισέλθει στη «τρίτη ηλικία».

Ωστόσο, μια νέα μελέτη που βασίστηκε σε χιλιάδες κτηνιατρικά δεδομένα αποδεικνύει ότι η ηλικία, όπως και η υγεία, δεν είναι μονοδιάστατη υπόθεση, αλλά εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος και η ράτσα του ζώου.

