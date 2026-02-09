Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Προχωρά το μεγάλο έργο των αστικών αναπλάσεων – Προς ολοκλήρωση οι οδοί Αντωνοπούλου και Χρ. Παγώνη

Σε εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών δεν έχουν βοηθήσει, είναι οι εργασίες του μεγάλου έργου των αστικών αναπλάσεων σε κεντρικές οδούς της Καλαμάτας.

Οι εργασίες αυτή την περίοδο εκτελούνται επί της οδού Αντωνοπούλου και σε τμήμα της οδού Χρυσάνθου Παγώνη, με την όλη παρέμβαση να αλλάζει φυσιογνωμικά τον κεντρικό ιστό της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας» έχει προϋπολογισμό σε 6.877.080 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

