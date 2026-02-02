Τελευταία Νέα
Πώς να ενταχθείτε στο δωρεάν εθνικό πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας – Το πρώτο σημαντικό βήμα

Το πρώτο βήμα (στάδιο) του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας αφορά στον γενικό προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο.

Το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν άυλο παραπεμπτικό μέσω SMS ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο βασικός εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει ολική χοληστερόλη, LDL-C, HDL-C, τριγλυκερίδια, σάκχαρο (γλυκόζη), γενική αίματος και λιποπρωτεΐνη α (Lpa). Με το άυλο παραπεμπτικό μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κέντρο της περιοχής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και να κλείσουν το ραντεβού τους για τις εξετάσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Μπορείτε να δείτε τα συνεργαζόμενα κέντρα του προγράμματος εδώ.

Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, που περιλαμβάνει την ιατρική εξέταση. Κατά το στάδιο αυτό, λαμβάνεται αναλυτικό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, αξιολογούνται οι παράγοντες κινδύνου και συσχετίζονται τα εργαστηριακά ευρήματα με την κλινική εικόνα του ατόμου. Παράλληλα, πραγματοποιείται η συστηματική καταγραφή σωματομετρικών δεικτών, όπως το σωματικό βάρος, το ύψος, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) και η περίμετρος μέσης. Οι δείκτες αυτοί επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγηση της παχυσαρκίας και της βαρύτητάς της. Οι μετρήσεις και η καταχώρηση των δεδομένων πραγματοποιούνται από καρδιολόγους, παθολόγους και γενικούς ιατρούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μπορείτε να δείτε ποιοι είναι εδώ.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.ygeiamou.gr πατώντας ΕΔΩ
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
