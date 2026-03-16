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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινά η υποβολή φορολογικών δηλώσεων – 17 ερωταπαντήσεις

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Μέσα στην ημέρα ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην πλατφόρμα myAADE της ΑΑΔΕ, προκειμένου τα νοικοκυριά να υποβάλουν τις δηλώσεις του 2026, για τα εισοδήματα τα οποία απέκτησαν την περασμένη χρονιά (φορολογικό έτος 2025).

Η περίοδος υποβολής θα διαρκέσει έως 15 Ιουλίου, ενώ μέχρι 31 Ιουλίου πρέπει να γίνει η πληρωμή της 1ης δόσεως ή και ολόκληρης της οφειλής φόρου, εφόσον προκύψει σχετική υποχρέωση.

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (χρεωστική, μηδενική ή πιστωτική) θα εμφανίζεται αυτόματα τη στιγμή της οριστικής υποβολής, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όσοι σπεύσουν να υποβάλουν πιο νωρίς την δήλωση, μπορούν να τύχουν μεγαλύτερης έκπτωσης στο ποσό πληρωμής (έως 4% αντί 2%) σε περίπτωση που εκδοθεί χρεωστικό εκκαθαριστικό -και εφόσον επιλέξουν να προβούν σε ολική εξόφληση έως 31 Ιουλίου.

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