Στο TAXISnet από Δευτέρα 16/3 οι φορολογικές δηλώσεις – Αναρτώνται και τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ

Ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα 16 Μαρτίου το ηλεκτρονικό σύστημα TΑΧΙSnet για να υποδεχθεί τις φορολογικές δηλώσεις 8,5 εκατ. φορολογουμένων.

Η φορολογική διοίκηση δημοσιοποίησε τα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε2, Ε3) τα οποία περιλαμβάνουν αλλαγές τόσο για μισθωτούς, νέους φορολογουμένους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί καθώς τα τεκμήρια αν και μειωμένα αποτελούν παγίδα δεδομένου ότι ένας στους τέσσερις φορολογούμενους καλείται κάθε χρόνο να πληρώσει φόρους με βάση όχι τα πραγματικά του εισοδήματα αλλά με βάση τα τεκμήρια, δηλαδή τα περιουσιακά του στοιχεία.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή τους

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 ξεκινά τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου, ενώ την ίδια περίοδο αναμένεται να αναρτηθούν και τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

