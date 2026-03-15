Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τη Δευτέρα ξεκινά η υποβολή – Μειώσεις τεκμηρίων και νέοι κωδικοί στο Ε1

Από τη Δευτέρα (16.3.2026) ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, η πύλη myAADE για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025, εγκαινιάζοντας μια διαδικασία, που από εφέτος συνδέεται με περισσότερα προσυμπληρωμένα στοιχεία, νέες ενδείξεις στο έντυπο δήλωσης Ε1, δραστικές μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά και ειδικά ζητήματα που χρήζουν προσοχής για ακίνητα, αναδρομικά και επαγγελματική δραστηριότητα.

Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ οι φορολογούμενοι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ωστόσο, το ύψος της έκπτωσης για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο, θα εξαρτηθεί και από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για υποβολή έως τις 30 Απριλίου3% για υποβολή έως τις 15 Ιουνίου και 2% για υποβολή έως τις 15 Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα εξοφληθεί έως την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, δηλαδή έως τις 31 Ιουλίου.

