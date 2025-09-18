Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης: Συνεχίζονται οι εγγραφές για το 2025-2026

Συνεχίζονται έως και τέλος του Σεπτεμβρίου οι Εγγραφές για το Σχ. Έτος 2025-2026 στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρίπολης.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι Δημόσια Σχολεία για ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο) και επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου, αναγνωρισμένο και ισότιμο με εκείνο των ημερησίων Γυμνασίων. Η φοίτηση διαρκεί δύο μόνο χρόνια, τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες και το πρόγραμμα είναι εντελώς δωρεάν. Δεν υπάρχουν εξετάσεις, διαγωνίσματα και η προσέγγιση της μάθησης είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στους τρόπους μάθησης των ενηλίκων.

Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή, αφού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και το Απολυτήριο Δημοτικού ή η Βεβαίωση Φοίτησης από κάποια τάξη του Γυμνασίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά το απόγευμα από τις 5 έως τις 9 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του ΣΔΕ Τρίπολης: Τεγέας Τέρμα ( Κτιριακό Συγκρότημα Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ και ΣΑΕΚ Τρίπολης).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2710222757 και 6942681474 & 6936971916 email: mail@[email protected]