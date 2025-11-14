Δράση της παιδικής παχυσαρκίας στην Τρίπολη- «Υγιείς Συνήθειες ΣΗΜΕΡΑ, Υγιή παιδιά ΑΥΡΙΟ!»

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, σας προσκαλεί στην δράση ευαισθητοποίησης με θέμα: Υγιείς Συνήθειες ΣΗΜΕΡΑ, Υγιή παιδιά ΑΥΡΙΟ!

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, στην πλατεία Άρεως, στην Τρίπολη, κατά τις ώρες 11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. με πολλά διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες.

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά προβλήματα Δημόσιας Υγείας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας όχι μόνο τη σωματική αλλά και την ψυχική τους υγεία. Οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή της – όπως η κακή διατροφή, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα, η υπερβολική χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και οι λανθασμένες οικογενειακές συνήθειες – καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης από την πρώιμη παιδική ηλικία.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών σχετικά με τις υγιεινές συνήθειες ζωής, τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και την προώθηση της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας, αποσκοπώντας στην πρόληψη και μείωση των ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θέτει ως προτεραιότητα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, την προστασία της υγείας τους και την ανάπτυξη δράσεων Δημόσιας Υγείας

Σας περιμένουμε όλους!