Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά – Αρχές του 2026 η εκκίνηση των εργασιών

Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 από τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και τον Παναγιώτη Γκιόκα, νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.” η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ».

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την 116/2023 εγκεκριμένη μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 950.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και έκπτωση εργολαβίας 3,10%. Πηγή χρηματοδότησης του έργου είναι το «Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027».

Σημειώνεται ότι η εκτέλεση των εργασιών θα εκκινήσουν στις αρχές του 2026, μετά τις εορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να μην συμπέσουν με την υλοποίηση του άλλου μεγάλου έργου των κεντρικών αστικών αναπλάσεων που εξελίσσεται, αποφεύγοντας -λόγω των έργων- περαιτέρω κυκλοφορική επιβάρυνση σε κεντρικές οδούς της πόλης.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά μετά την οριστική έκπτωση της προηγούμενης εργολαβίας που είχε αρχίσει να εκτελείται από το βόρειο τμήμα της οδού και σταμάτησε στη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη.

Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση μεγάλου μέρους αναπλάσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Καλαμάτας, όπως στην Κεντρική Πλατεία και τις γύρω από αυτήν περιοχές (με σημαντικές διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, την πεζοδρόμηση μεγάλου τμήματος της οδού Αριστομένους και αντίστοιχα της Χρ. Κουμάντου νότια του κεντρικού δημαρχιακού μεγάρου, κλπ), έτσι και τώρα, προτείνεται η συνέχιση ανάλογων παρεμβάσεων στην περιοχή του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της ανάπλασης στην οδό Αναγνωσταρά (σχεδόν παράλληλης με τον πεζόδρομο της οδού Αριστομένους), μήκους 600 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 8 μέτρων.

Σύμφωνα λοιπόν με την επικαιροποιημένη πρόταση, προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης, ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3,00μ – πέραν του χώρου στάθμευσης – ενώ στο σημερινό οδόστρωμα, αφού πρώτα αποξηλωθεί η υπάρχουσα και όχι σε καλή κατάσταση άσφαλτος, προβλέπεται να τοποθετηθούν έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου, στην ίδια στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος.

Για την δαπεδόστρωση των νέων πεζοδρομίων, προβλέπεται η χρήση των ίδιων κατά κύριο λόγο υλικών, με τον ίδιο τρόπο, σχέδιο και αρχιτεκτονικό κάνναβο με τα ήδη υφιστάμενα πεζοδρόμια της οδού Αριστομένους, διατηρώντας έτσι την ίδια ομοιομορφία, λόγω και του γεγονότος ότι η οδός Αναγνωσταρά είναι παράλληλη και σε μικρή απόσταση από την οδό Αριστομένους.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας τύπου led, όπως και η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων (τόσο των οδών όσο και των υδρορροών των παρακείμενων κατοικιών), είτε με την μετακίνηση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων, είτε με την κατασκευή υπόγειου πλαστικού αγωγού που θα μεταφέρει τα όμβρια των πεζοδρόμων προς στους κεντρικούς αγωγούς της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή της παρέμβασης.