Υπέρογκο το κόστος στέγασης στην Ελλάδα- Αυξήθηκε σχεδόν 29% σε μια 5ετία

Αύξηση κατά 28,34% καταγράφει το κόστος στέγασης στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, με βάση τη σύγκριση του σχετικού δείκτη που περιλαμβάνεται στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκρίνοντας το 2020 με το τέλος του 2025, εκτός από τα ενοίκια, οι μεγαλύτερες αυξήσεις έχουν σημειωθεί στο κόστος ενέργειας, που ασφαλώς εξηγούν και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, καθώς όλο και περισσότεροι υποχρεώνονται να προβούν σε περικοπές σε δαπάνες θέρμανσης ή ψύξης.

Αντιστοίχως, σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, σύμφωνα με σχετική ανάλυση της Alpha Bank, την περίοδο 2019-2024 το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 27,5%. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, σε πραγματικούς όρους, η αύξηση υπολογίζεται ότι δεν ξεπέρασε το 12,3%, εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού από το 2022 και μετά, και του κύματος ακρίβειας που έπληξε την οικονομία. Ετσι, καθίσταται ακόμα εμφανέστερη η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του moneyreview.gr πατώντας εδώ