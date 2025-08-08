Υπογραφή σύμβασης για έργα αναπλάσεων στον Δήμο Τρίπολης από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αρκαδίας Κώστα Μανδρώνη

Στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Έργα Αναπλάσεων στον Δήμο Τρίπολης», προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας κοινόχρηστων χώρων, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν αναπλάσεις σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, με στόχο τη δημιουργία πιο φιλικών και λειτουργικών χώρων για τους πολίτες και τους επισκέπτες.