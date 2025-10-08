Υπογραφή σύμβασης για καθαρισμό ρεμάτων και αποκατάσταση ζημιών στην ΠΕ Κορινθίας

Στην Κόρινθο υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας, Αναστάσιο Γκιολή, η σύμβαση για το έργο «Καθαρισμός υδατορεμάτων και άρση καταπτώσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιοχές του Δήμου Σικυωνίων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 22ας Ιουλίου», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

Το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση της ασφάλειας στις πληγείσες περιοχές, με καθαρισμούς ρεμάτων, απομάκρυνση φερτών υλικών και άρση καταπτώσεων, ώστε να προληφθούν πλημμυρικά φαινόμενα και να προστατευτούν οι οικισμοί και οι υποδομές.