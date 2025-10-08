Μηνιαία σύσκεψη για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, η καθιερωμένη μηνιαία σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, με τη συμμετοχή Αντιδημάρχων, Προέδρων Νομικών Προσώπων, Διευθυντών και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των έργων και μελετών του Δήμου Καλαμάτας και των δημοτικών επιχειρήσεων. Συζητήθηκαν έργα που βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης μελετών, σε διαγωνιστική διαδικασία ή ήδη υλοποιούνται, ενώ παράλληλα εξετάστηκε ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.