Visit Peloponnese | Ημερίδα Επιχειρηματικής και Επαγγελματικής ενδυνάμωσης στη Μονεμβασιά στις 20 Οκτωβρίου

Η Wise Greece, με την υποστήριξη του TUI Care Foundation και σε συνεργασία με το Peloponnese Tourism Academy της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον Δήμο Μονεμβασίας, σας προσκαλεί στην Ημερίδα Επιχειρηματικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης – μια μοναδική ευκαιρία για επαγγελματίες ή επιχειρηματίες να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με θέματα όπως

Business Plan : Πώς να δημιουργήσετε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό πλάνο.

: Πώς να δημιουργήσετε ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό πλάνο. Στρατηγική marketing και προώθηση προϊόντων στα social media – πώς να αναδεικνύετε αποτελεσματικά την επιχείρησή σας και να φτάνετε στο σωστό κοινό.

– πώς να αναδεικνύετε αποτελεσματικά την επιχείρησή σας και να φτάνετε στο σωστό κοινό. Βιωσιμότητα και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα – πρακτικοί τρόποι ενσωμάτωσης φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.

– πρακτικοί τρόποι ενσωμάτωσης φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας. Δημιουργία επιτυχημένου brand – πώς να διαμορφώσετε μια ξεχωριστή ταυτότητα για την επιχείρηση ή τα προϊόντα σας, που να ξεχωρίζει στην αγορά.

– πώς να διαμορφώσετε μια ξεχωριστή ταυτότητα για την επιχείρηση ή τα προϊόντα σας, που να ξεχωρίζει στην αγορά. Και πολλά ακόμη εργαλεία και στρατηγικές που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες ή επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Τουρισμού, της Γαστρονομίας, της Εστίασης, της Παραγωγής Τροφίμων, του Πολιτισμού, της Φυσικής Κοσμετολογίας και των Τεχνών & Χειροτεχνιών. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να δικτυωθείτε με επαγγελματίες του κλάδου, να ανταλλάξετε εμπειρίες και να αντλήσετε γνώση από έμπειρους ανθρώπους της αγοράς.

Τοποθεσία: Τουριστικό Περίπτερο Μονεμβασιάς

Ημερομηνία: 20 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 9:30 – 10:00 Εγγραφές | 10:00 – 16:00 Εκπαιδεύσεις

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας εδώ

Περισσότερες πληροφορίες www.futureshapers.gr / 2130276559