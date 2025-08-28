Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Αργολίδας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σύμβαση για το έργο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου και κόμβων Π.Ε. Αργολίδας 2025» υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της Π.Ε. Αργολίδας και έχει ως αντικείμενο τη συντήρηση και αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στους κόμβους αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας.

Με την παρέμβαση αυτή διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου, συμβάλλοντας στην ασφαλή μετακίνηση οδηγών και πολιτών.