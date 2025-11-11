Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ενίσχυση – υποστήριξη της λειτουργίας δημοτικών κοινωνικών δομών

Την υποβολή πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) του Δήμου Καλαμάτας στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «Δομές Παροχές Βασικών Αγαθών (κοινωνικά συσσίτια, παντοπωλεία, φαρμακεία)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος» ενέκρινε κατά την 49/2025 συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Δείτε την εισήγηση ΕΔΩ.

Η δράση αφορά την υποστήριξη λειτουργίας (προσωπικού με την κάλυψη των μισθοδοτικών δαπανών και λοιπά λειτουργικά έξοδα: όπως π.χ. προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, δαπάνες δημοσιότητας κλπ. ως κατ’ αποκοπή ποσοστό 30 % επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού) δομών Παροχής Βασικών Αγαθών όπως Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο.

Αναλυτικότερα :

Δομές Σίτισης και Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο: αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Δομή Παροχής Συσσιτίου: αφορά στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Κοινωνικό Φαρμακείο: Αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών/παροχών είναι άτομα/νοικοκυριά, τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν αυτόν τον κίνδυνο, όπως και ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, ωφελούμενοι του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στέρησης.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και η Δομή Παροχής Συσσιτίου, δύναται να συλλειτουργούν στον ίδιο χώρο, ενώ το Κοινωνικό Φαρμακείο υποχρεωτικά πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό χώρο. Η λειτουργία των δομών υποχρεωτικά θα τηρεί τις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης καθώς και του «Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών», ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η χρηματοδότηση της δράσης αφορά το χρονικό διάστημα έως 30-09-2029