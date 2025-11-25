Ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους οι αγρότες – Από 30 Νοεμβρίου ξεκινούν οι κινητοποιήσεις (video)

Ζεσταίνουν τις μηχανές τους οι αγρότες έτοιμοι για μπλόκα καθώς η κατάσταση είναι απελπιστική. «Ξεκινάμε τις κινητοποιήσεις» τόνισε ο Χρήστος Θεοδωρακόπουλος Μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας Επιτροπής Μπλόκων ενώ σημείωσε «Πήραμε απόφαση ότι 30 Νοεμβρίου ξεκινούν οι κινητοποιήσεις. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει απογοήτευση για όλα τα θέματα»

Επιπλέον ανέφερε πως «Καμία απάντηση δεν δόθηκε ο μόνος δρόμος για εμάς είναι οι κινητοποιήσεις και τα τρακτέρ στο δρόμο… Πρέπει να δώσουν λύσεις για να μείνουμε στο ν τόπο μας και τα χωράφια μας. Παρατηρούμε ότι ο αγροτικός πληθυσμός είναι το 6% από 20% που ήταν κάποτε».

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του υπουργείου είπε «Οι επιδοτήσεις δε θα λύσουν το πρόβλημα και να πάρουμε τα χρήματα στο τέλος θα μείνουμε με άδεια χέρια. Τα προβλήματα είναι μεγάλα οι χαμηλές τιμές, το τεράστιο κόστος παραγωγής . Συμπεριλάβαμε στα αιτήματά μας και την αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό».