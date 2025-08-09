Ζέστη: Το απλό κόλπο που μετατρέπει τον ανεμιστήρα σε κλιματιστικό στο λεπτό

Παρότι το κλιματιστικό αποτελεί σωτήριο σύμμαχο τις ημέρες του καύσωνα, η συνεχής χρήση του μπορεί να φέρει… φουσκωμένους λογαριασμούς. Αν αναζητάτε έναν πιο οικονομικό – και εξίσου δροσιστικό- τρόπο για να αντέξετε τις υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει ένα απλό κόλπο με ανεμιστήρα και πάγο, το οποίο αξίζει να δοκιμάσετε.
Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένας ανεμιστήρας και ένα μπολ γεμάτο με πάγο ή ένα παγωμένο μπουκάλι νερό. Τοποθετήστε το μπροστά από τον ανεμιστήρα, ώστε ο αέρας που φυσά να περνά πάνω από την επιφάνεια του πάγου.
Πώς δροσίζει το δωμάτιο;
