Ζέστη: Το απλό κόλπο που μετατρέπει τον ανεμιστήρα σε κλιματιστικό στο λεπτό

Παρότι το κλιματιστικό αποτελεί σωτήριο σύμμαχο τις ημέρες του καύσωνα, η συνεχής χρήση του μπορεί να φέρει… φουσκωμένους λογαριασμούς. Αν αναζητάτε έναν πιο οικονομικό – και εξίσου δροσιστικό- τρόπο για να αντέξετε τις υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει ένα απλό κόλπο με ανεμιστήρα και πάγο, το οποίο αξίζει να δοκιμάσετε.

Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένας ανεμιστήρας και ένα μπολ γεμάτο με πάγο ή ένα παγωμένο μπουκάλι νερό. Τοποθετήστε το μπροστά από τον ανεμιστήρα, ώστε ο αέρας που φυσά να περνά πάνω από την επιφάνεια του πάγου.

Πώς δροσίζει το δωμάτιο;

«Τοποθετώντας ένα μπολ με πάγο ή ένα παγωμένο μπουκάλι νερό μπροστά από έναν ανεμιστήρα μπορείτε να δροσίσετε εύκολα ένα υπνοδωμάτιο ή οποιοδήποτε άλλο δωμάτιο του σπιτιού, ειδικά κατά τη διάρκεια καύσωνα. Η λογική είναι ότι καθώς ο ανεμιστήρας φυσάει αέρα πάνω από τον πάγο, ψύχει ελαφρώς τον αέρα, δημιουργώντας ένα εφέ μίνι κλιματισμού. Αν και δεν είναι τόσο ισχυρό όσο ένα κανονικό κλιματιστικό, αυτή η μέθοδος μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση σε μικρούς, κλειστούς χώρους», εξηγεί η Δρ Farah Ahmed, γενική ιατρός με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο NHS.