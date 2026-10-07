Ζητείται ψεύτης

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις στην πολιτική ,αλλά δεν μπορούν να σώσουν την πραγματικότητα που είναι άθλια ! Κοιτάξτε ένα πράγμα ! Με τι ευκολία περνάνε οι πολιτικοί από το ένα κόμμα στο άλλο και χωρίς ντροπή, χωρίς τσίπα και αξιοπρέπεια απαρνούνται τα ίδια τους τα λεγόμενα , τα υποτιθέμενα πιστεύω τους ,που προσπαθούσαν να μας πουλήσουν σε εμάς πριν λίγο καιρό!

Περνάνε από 2-3 η και περισσότερα κόμματα και οπού έχει καλλίτερη ατμόσφαιρα , καλλίτερες αρπαχτές και μίζες εκεί θα καθίσουν να απολαύσουν την ξεκούραση τους από το πήγαινε- έλα , όπως πάμε εμείς από μαγαζί σε μαγαζί για να βρούμε κάτι πιο φτηνό να φορέσουμε η να φάμε !

Το πιο περίεργο και πιο άρρωστο, είναι όμως , ότι αυτούς τους τενεκέδες που περιφέρονται κάνοντας φασαρία κατά τη μεταφορά τους , τους επιβραβεύει ο Ελληνικός λαός και τους έχει πρώτους σε ψήφους και σταυρούς ! Οπότε έρχεται το ερώτημα ; Ποιος είναι χειρότερος ; Ο Έλληνας πολιτικός η αυτός που τον επιλέγει ; Τι να ψάχνεις όμως να βρεις ; Τον Έλληνα που σκοτώνει για μια θέση παρκινγκ και μια ξαπλώστρα στην παραλία ; Που παραγγέλνει καφέ να του φέρει το παιδί με το μηχανάκι ενώ έχει κατακλυσμό έξω ; Που τα νύχια του είναι μακρύτερα από την πολιτική του άποψη ; Που περιμένει το επίδομα για να αγοράσει σκυλοτροφή ; Που δεν κάνει παιδιά αλλά αγοράζει πανάκριβους σκύλους ; Όπου και να πιάσεις την Ελλάδα σε απογοητεύει ! Και μην κοιτάτε που σε άλλες χώρες διαδηλώνουν και διαμαρτύρονται, τα δικά μας παιδιά που θα διαδήλωναν, δεν υπάρχουν , είναι στις άλλες χώρες για το μεροκάματο! Σαλαμ αλεκουμ κοροΐδα