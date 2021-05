Π. Νικολαΐδης: «Ναι» στον εμβολιασμό των μελλοντικών γονέων –Δεν επηρεάζει τη γονιμότητα το εμβόλιο για τον κορωνοϊό (video)

«Πράσινο φως» στον εμβολιασμό των ζευγαριών που επιθυμούν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, ανάβει… η επιστημονική κοινότητα, με χαρακτηριστικές τις αναφορές στο μείζον αυτό ζήτημα, του Καθηγητή Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Γυναικολόγου – Μαιευτήρα Πέτρου Νικολαΐδη, ο οποίος παρεμβαίνοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best με τον Θέμη Κανελλόπουλο, επεσήμανε πως δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, αφού δεν υπάρχουν αντενδείξεις.

«ΝΑΙ» ΣΤΟΝ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΓΟΝΕΩΝ

«Σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές ανακοινώσεις και συμπεράσματα στις ΗΠΑ, 3 από τους κορυφαίους επαγγελματικούς οργανισμούς που επικεντρώνονται στην εγκυμοσύνη και τη γονιμότητα (American Society for Reproductive Medicine, American College of Obstetricians and Gynecologists & Society for Maternal Fetal Medicine) συστήνουν τόσο σε γυναίκες που ήδη κυοφορούν το παιδί τους όσο και στις γυναίκες και στους συντρόφους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς να εμβολιαστούν», επεσήμανε ο διακεκριμένος επιστήμονας, ο οποίος καθημερινά δέχεται σωρεία ερωτημάτων για το εν λόγω ζήτημα, στο φόντο όλων όσα έχουν διαδοθεί αναφορικά με τις παραγωγικές ηλικίες.

Ο κ. Νικολαΐδης ήταν κατηγορηματικός, με την απάντησή του αυτή, να ανακουφίζει πάρα πολλούς μελλοντικούς γονείς, αφού κάθε του επισήμανση τεκμηριώνεται. Άλλωστε, αποκλειστικά στην τηλεόραση Best, από την αρχή της πανδημίας, έχει προβεί σε πρωτοπόρες ιατρικές ανακοινώσεις, οι οποίες επιβεβαιώνονταν στο ακέραιο έναν ή και δύο μήνες αργότερα.

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ…

Πρώτος ο κ. Νικολαΐδης είχε αναφέρει τον περασμένο Νοέμβριο πως ο κορωνοϊός, περνάει… από τη μητέρα στο έμβρυο και φυσικά, τόνισε εξαρχής την άμεση ανάγκη εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού λόγω των μεταλλάξεων του ιού που επίσης, ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά από τον ίδιο. Σημαντικές, ήταν οι επισημάνσεις και η πρωτοπόρα ανακοίνωσή του και στον εμβολιασμό των εγκύων, τονίζοντας φυσικά την ανάγκη εμβολιασμού του νοσηλευτικού προσωπικού.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Αφού ανέπτυξε μια σειρά από σημαντικά δεδομένα όπως καταγράφονται παγκοσμίως και ειδικότερα όσα έχουν διαδραματιστεί σε επίπεδο εμβολιασμών στο Ισραήλ, αλλά και τις ΗΠΑ, εστίασε σε κάτι που αφορά στις γυναίκες που έχουν εμμηνορροϊκό κύκλο, τονίζοντας πως το εμβόλιο δεν επηρεάζει τη γονιμότητα. «Στο 2º Εθνικό Συνέδριο COVID-19 που διεξήχθη 3-8 Μαΐου στην Ισπανία σύμφωνα με τα δεδομένα 22 παγκόσμιων ιατρικών ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διαταραχές του κύκλου (σε περίπτωση που συμβούν) μετά από 1-2 μήνες περνάνε αυτόματα, οπότε το συμπέρασμα ήταν πως το εμβόλιο δεν επηρεάζει τη γονιμότητα! Σύμφωνα δε, με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων και τις έρευνες του Πανεπιστημίου Γέιλ είναι τεράστιος μύθος ότι το εμβόλιο του COVID-19 σχετίζεται με τη γονιμότητα», είπε χαρακτηριστικά ο διακεκριμένος επιστήμονας, ο οποίος διατηρεί ιατρείο και στην Καλαμάτα.

Ο… ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ

ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ,

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ

ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Ο γνωστός γυναικολόγος που έχει παρακολουθήσει χιλιάδες έμβρυα και στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, έχει δημιουργήσει Κέντρα Εμβρυομητρικής Ιατρικής σε πολλές πόλεις προκειμένου να μη χρειάζεται να ταξιδεύουν στην Αθήνα οι μελλοντικοί γονείς. Άλλωστε, θωρείται, όχι άδικα, ως ο… πατέρας της Ιατρικής Εμβρύου στη χώρα μας. Η πρωτοπορία, ήταν και παραμένει, συνυφασμένη με το έργο και τις ιατρικές του πράξεις, όπως συμβαίνει με τη θεραπεία αντιγήρανσης της γενετήσιας περιοχής της γυναίκας, THERMIva®, που εφαρμόζει κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στην Καλαμάτα.