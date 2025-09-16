1,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και ανάδειξη της Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Καλτεζών Αρκαδίας – Υπογραφή σύμβασης

Στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Καλτεζών Αρκαδίας», προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, Ανδρέας Τσουκαλάς, και ο ανάδοχος του έργου, παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Χρήστου Λαμπρόπουλου, και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστα Μανδρώνη.

Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου, ιστορικό διατηρητέο μνημείο που δεσπόζει στην περιοχή Καλτεζές, 31 χιλιόμετρα νότια της Τρίπολης, αποτελεί σημείο αναφοράς της τοπικής και εθνικής ιστορίας. Η αποκατάστασή της υπήρξε διαχρονικό αίτημα ετών, με στόχο τη διάσωση και ανάδειξη ενός μνημείου που συνδέεται στενά με την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά της Αρκαδίας.

Σκοπός του έργου είναι να καταστεί η Μονή προσβάσιμη στους επισκέπτες και να αποκατασταθούν τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της, με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και τεχνικών, σύμφωνα με τις αρχές διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην υλοποίηση του έργου συνεργάζονται το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου.