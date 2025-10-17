10 συλλήψεις σε Αργολίδα, Κορινθία και Μεσσηνία μετά από στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (16.10.2025) το πρωί, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλίου, Σικυωνίων, Βέλου-Βόχας, Καλαμάτας και Οιχαλίας.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -15- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-4- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

-2- άτομα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -16- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

-1- άτομο, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν -21- άτομα, προσήχθησαν -3- άτομα, ενώ συνελήφθη -1- άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Αργολίδα βεβαιώθηκε -1- παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Κορινθία βεβαιώθηκαν -3- παραβάσεις και στη

Μεσσηνία βεβαιώθηκε -1- παράβαση.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.