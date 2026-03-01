Τελευταία Νέα
12 Αυγούστου 2026: Όταν η μέρα θα κοπεί στα δύο

Στις 12 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία θα είναι ορατή στην Αρκτική, την Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Οι περισσότερες εκλείψεις έχουν την κακή συνήθεια να συμβαίνουν πάνω από ωκεανούς ή σε δυσπρόσιτες ερήμους. Στις 12 Αυγούστου του 2026 όμως, η γεωμετρία του ηλιακού συστήματος μάς κάνει τη χάρη. Το φαινόμενο δεν θα χαθεί στο νερό, θα διασχίσει την Ευρώπη από άκρη σε άκρη, δημιουργώντας μια σπάνια αντίθεση: από τη μία το απόλυτο ψύχος της Ισλανδίας και από την άλλη το ζεστό δειλινό της Ισπανίας.

Ολική έκλειψη Ηλίου στις 21 Ιουνίου 2001 στο Εθνικό Πάρκο Isalo στη Μαδαγασκάρη. Γιγαντιαίες ηλιακές προεξοχές εμφανίζονται στην περίμετρο της μαύρης σελήνης.
