Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε άδειο το ρεζερβουάρ τον χειμώνα -Η άγνωστη βλάβη που μπορεί να κοστίσει πάνω από 1.000 ευρώ

Ο συνδυασμός της αυξημένης υγρασίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της συνήθειας πολλών οδηγών να ανεφοδιάζουν το αυτοκίνητό τους την ύστατη στιγμή, μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενες βλάβες και κοστοβόρες επισκευές.

Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, πολλοί οδηγοί προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα μειώνοντας τις επισκέψεις στο πρατήριο. Ορισμένοι μάλιστα ανεφοδιάζουν το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους με πολύ μικρές ποσότητες καυσίμου, ίσα-ίσα για τις απαραίτητες καθημερινές τους μετακινήσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη τακτική κρίνεται ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη, μιας και πέρα από την πιθανότητα να «μείνουν» από καύσιμο, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκαλέσουν ιδιαίτερα κοστοβόρες ζημιές στο αυτοκίνητό τους.

Για να γίνουν κατανοητές οι βλάβες που απειλούν την υγεία του οχήματός μας, καλό είναι να γνωρίζουμε από τι αποτελείται το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου: Για να φτάσει το καύσιμο από το ρεζερβουάρ στον κινητήρα -όπου θα γίνει η καύση- φροντίζει η αντλία καυσίμου, η οποία βρίσκεται εντός του ντεπόζιτου.

