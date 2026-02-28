Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας: Η οριακή κατάσταση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και η ευθύνη της Πολιτείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και ειδικότερα τις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στις Παθολογικές Κλινικές.

Η σημερινή κατάσταση δεν αποτελεί αιφνίδιο ή έκτακτο φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα διαχρονικής υποστελέχωσης, ανεπαρκούς προγραμματισμού και καθυστερημένων παρεμβάσεων από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Οι επανειλημμένες επισημάνσεις των ιατρών και των επιστημονικών οργάνων δεν έτυχαν της αναγκαίας ανταπόκρισης.

Η ασφαλής λειτουργία ενός Νοσοκομείου δεν μπορεί να βασίζεται στην υπερεργασία, στην εξάντληση και στην υπέρβαση των ανθρωπίνων ορίων των ιατρών.

Η ποιότητα και η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με:

την επαρκή στελέχωση,

την τήρηση της νομοθεσίας περί ωραρίου και εφημεριών,

την επιστημονική επάρκεια και την εργασιακή αξιοπρέπεια των ιατρών.

Η πρακτική της συνεχούς επιβάρυνσης των ίδιων συναδέλφων, προκειμένου να καλυφθούν πάγιες ανάγκες, δεν αποτελεί λύση. Αντιθέτως, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία των ίδιων των ιατρών όσο και για την ασφάλεια των ασθενών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας:

Ζητά την άμεση προκήρυξη και πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων Παθολόγων και λοιπών κρίσιμων ειδικοτήτων. Καλεί τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τη 6η ΥΠΕ να διασφαλίσουν τη νόμιμη και ασφαλή κατάρτιση των προγραμμάτων εφημεριών. Τονίζει ότι η μετακύλιση της ευθύνης στους ίδιους τους ιατρούς δεν μπορεί να αποτελεί πάγια διοικητική πρακτική. Δηλώνει ότι θα σταθεί θεσμικά δίπλα σε κάθε συνάδελφο που επισημαίνει τεκμηριωμένα κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Η ενίσχυση του Νοσοκομείου Καλαμάτας με μόνιμο ιατρικό προσωπικό δεν είναι συντεχνιακό αίτημα. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ευθύνης.

Οι πολίτες της Μεσσηνίας δικαιούνται ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Οι ιατροί δικαιούνται να ασκούν την επιστήμη τους σε συνθήκες που διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική τους επάρκεια.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και θεσμική συνέπεια.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΡΤΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος Καρδιολόγος