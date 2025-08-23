14 συλλήψεις σε αλσύλλιο μη οργανωμένων κατασκηνωτών στην Τριφυλία

Συνελήφθησαν 14 άτομα στη Μεσσηνία, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης σε αλσύλλιο μη οργανωμένων κατασκηνωτών στην Ελαία Τριφυλίας, και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από -30- γραμμάρια κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, χθες (22.8.2025) το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σε τοπική κοινότητα του δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε παραθαλάσσιο αλσύλλιο μη οργανωμένων κατασκηνωτών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Α΄ και Β΄ Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν σε ξεχωριστές περιπτώσεις, συνολικά -14- άτομα, ηλικίας από 25 έως 50 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Τέλος, στο πλαίσιο της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -31.30- γραμμαρίων,

ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα») συνολικού βάρους -0,60- γραμμαρίων,

-3- τσιγαριλίκια κάνναβης και

-17- ναρκωτικά δισκία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.