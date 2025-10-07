147 νέοι μπλε κάδοι για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα

Παραδόθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας 132 πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος μπλε, με ποδομοχλό καθώς και 15 κάδοι 120 λίτρων, για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα.

Πρόκειται για προμήθεια που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, με χρηματοδότηση από τα Ανταποδοτικά Έσοδα, καθώς κρίθηκε σημαντική ανάγκη για την αντικατάσταση μη επισκευάσιμων κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων δημοτικών απορριμμάτων.

Οι κάδοι τους οποίους προμήθευσε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (HELESI S.A.), είναι πρόσφατης κατασκευής, κατασκευασμένοι από αξιόπιστο οίκο, πιστοποιημένο με ISO 9001 και ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά standards EN840-2/5/6.