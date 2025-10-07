Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
7
Οκτώβριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

147 νέοι μπλε κάδοι για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα

Share

Παραδόθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας 132 πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος μπλε, με ποδομοχλό καθώς και 15 κάδοι 120 λίτρων, για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα.

553665787 2384451171949679 4750126314949447897 n

541324234 1065109635521863 6879666406938848261 n

Πρόκειται για προμήθεια που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, με χρηματοδότηση από τα Ανταποδοτικά Έσοδα, καθώς κρίθηκε σημαντική ανάγκη για την αντικατάσταση μη επισκευάσιμων κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων δημοτικών απορριμμάτων.

552307220 1317236839598344 8726598976373889584 n

Οι κάδοι τους οποίους προμήθευσε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ (HELESI S.A.), είναι πρόσφατης κατασκευής, κατασκευασμένοι από αξιόπιστο οίκο, πιστοποιημένο με  ISO 9001 και ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά standards EN840-2/5/6.

555106987 1903311696883048 8687307855874134315 n

553579033 1546557823180792 7173720517862616379 n

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ