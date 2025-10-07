Πρόταση για τουριστικό τρενάκι στην Καλαμάτα | Συνάντηση εργασίας στο δημαρχείο

Συνάντηση εργασίας με σκοπό την εξέταση πρότασης του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας προκειμένου να δρομολογηθεί τουριστικό τρενάκι στην πόλη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Δημαρχείο.

Στη συνάντηση που έγινε υπό τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Κώστας Παπαδάκης, ο Πρόεδρος της Κ.Ε. Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης, εκπρόσωποι του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Φάρις.

Η πρόταση για το τουριστικό τρενάκι στους δρόμους της Καλαμάτας, αφορά μεταξύ άλλων, συγκεκριμένη διαδρομή και πιθανόν η έναρξη των δρομολογίων να συνδεθεί καταρχάς με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.