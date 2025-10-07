18 Νοεμβρίου η δικάσιμος για απαλλοτρίωση ακινήτων με σκοπό τη διάνοιξη της οδού Μαιζώνος

Στις 18 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., έχει οριστεί να συζητηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσσηνίας (κεντρική έδρα Καλαμάτας) η αίτηση του Δήμου Καλαμάτας σχετικά με τον καθορισμό προσωρινής τιμής αποζημίωσης για απαλλοτριωμένα ακίνητα.

Η υπόθεση αφορά ακίνητα και εδαφικές εκτάσεις που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά λόγω ρυμοτομίας, με σκοπό τη διάνοιξη της οδού Μαιζώνος, από την οδό Νικηφόρου Μανδηλαρά (σημερινή Βασ. Σοφίας) έως την οδό Στεφάνου Σαράφη (σημερινή Βασ. Όλγας), στο πλαίσιο της εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης.

Στη διαδικασία περιλαμβάνονται οι ιδιοκτησίες με αριθμούς 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16, που συμμετέχουν στην Πράξη τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας υπ’ αρ. 1/1995, η οποία είχε κυρωθεί (διορθωμένη) με την απόφαση 4618/1589/21-6-1995 του Νομάρχη Μεσσηνίας.

Ολόκληρη την ειδοποίηση μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.