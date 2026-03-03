18αδα στο ποδηλατικό ρόστερ του Ευκλή για το 2026

Με 18αδα στο ρόστερ ρίχνεται στη μάχη για το 2026 η ποδηλατική ομάδα του Ευκλή Καλαμάτας, συνεχίζοντας με την ίδια πειθαρχία και επιτυχία τις εμφανίσεις της σε αγώνες ανά τη χώρα.

Όπως ανακοινώθηκε από τον σύλλογο, μετά το πέρας των απαιτούμενων διαδικασιών το ρόστερ είναι και επίσημα 18μελες και στελεχώνεται από αθλητές με εντυπωσιακό παλμαρέ και φερέλπιδες με υψηλούς στόχους.

Αναλυτικά: “Ολοκληρώθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δήλωσης των δέκα οκτώ ποδηλατών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.), που θα τρέξουν την αγωνιστική χρονιά 2026 με τα χρώματα του καλαματιανού σωματείου.

Να σημειώσουμε ότι ο Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής” από την ίδρυσή του, το 1982, είναι εγγεγραμμένο σωματείο στην Γ. Γ.Αθλητισμού έως και σήμερα.

Οι υπεύθυνοι του ”Ευκλή” ανακοίνωσαν το ρόστερ της Ευκλής Cycling Team, οι οποίοι είναι κατά αλφαβητική σειρά:

– Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

– Γκότσης Ανδρέας

– Γκουλούσης Χαράλαμπος

– Δημητρακόπουλος Δημήτριος

– Κανελλόπουλος Σταύρος

– Κλείδωνας Γεώργιος

– Μαρίνης Πολυχρόνης

– Μποντιώτης Ηλίας

– Μυστριώτης Βασίλειος

– Νικολακόπουλος Ιωάννης

– Παπαβασιλόπουλος Ιωάννης

– Πετρακόπουλος Ιωάννης

– Ρήγας Νικόλαος

– Σταματελόπουλος Θεόδωρος

– Σταμάτης Παντελεήμων

– Τζανετάκης Θεόδωρος

– Χριστοφιλόπουλος Ευστάθιος

– Ψωματάρης Γεώργιος

Το Δ.Σ. εύχεται σε όλους τους αθλητές καλή αγωνιστική χρονιά, με πολλές επιτυχίες και υγιείς τερματισμούς.”