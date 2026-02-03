1976 – 2026: 50 χρόνια διακρίσεων του Μεσσηνιακού Γ.Σ. στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το 2026 αποτελεί έτος ορόσημο επετειακού χαρακτήρα για το τον Μεσσηνιακό Γ.Σ. 1888 και ιδιαίτερα για το τμήμα στίβου. Αυτό συμβαίνει διότι στο πλαίσιο επίτευξης των αγωνιστικών διακρίσεων του τμήματος, συμπληρώνονται 50 έτη από την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Η μακρόχρονη και εντυπωσιακή εξελικτική πορεία του τμήματος στίβου στην διάρκεια των χρόνων περιλαμβάνει τρεις περιόδους: α) 1896 – 1975, β) 1976 – 1982 και γ) 1983 – 2025. Οι αγωνιστικοί στόχοι και οι διακρίσεις των αθλητών είχαν διαφορετική ερμηνεία, ανάλογα με την χρονική περίοδο λειτουργίας του συλλόγου.

Περίοδος 1896 – 1975

Την περίοδο αυτή καλλιεργήθηκαν και διαδόθηκαν στην Καλαμάτα όλα τα αγωνίσματα του κλασσικού αθλητισμού. Κορυφαίοι προπονητές παρουσίασαν εξαιρετικό έργο αναδεικνύοντας σπουδαίους αθλητές. Την εποχή εκείνη οι επιτυχίες των αθλητών, όσο αφορά την διαδικασία κατάκτησης μεταλλίων, προσδιορίζονται κυρίως σε σημαντικές διοργανώσεις Παμπελοποννησιακού επιπέδου.

Περίοδος 1976 – 1982

Η περίοδος αυτή σηματοδοτείται από την έλευση του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και προπονητή στίβου – και πρώην αθλητή – Δημήτρη Πουλόπουλου, ο οποίος ανέλαβε την αγωνιστική ομάδα του τμήματος. Η παρουσία του θεωρείται κομβική και μέσω των σύγχρονων – για την εποχή – προπονητικών μεθόδων, οι αθλητές του τμήματος στίβου κάνουν αισθητή την συμμετοχή τους στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Ήδη, λίγους μήνες από την έναρξη της περιόδου αυτής κατεγράφη η πρώτη κατάκτηση μεταλλίου στις συγκεκριμένες διοργανώσεις (1976).

Περίοδος 1983 – 2025

Την περίοδο αυτή, οι αθλητές/ τριες του τμήματος «εκτοξεύθηκαν» αγωνιστικά με συνέπεια ο στίβος της Μεσσηνίας να γνωρίσει μια αξιοσημείωτη άνθηση. Οι παράγοντες που οδήγησαν στην εντυπωσιακή «απογείωση» του τοπικού κλασικού αθλητισμού ήταν α) η χρήση των καινούριων εγκαταστάσεων και του εξειδικευμένου προπονητικού εξοπλισμού του Εθνικού (Δημοτικού) Σταδίου Καλαμάτας (πχ μετάβαση από το «καρβουνίδι» του γηπέδου Μεσσηνιακού στο ταρτάν του σταδίου) και β) η περαιτέρω στελέχωση του τμήματος από επιστημονικό προπονητικό δυναμικό.

Διακρίσεις αθλητών/ τριων στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα

Με τον όρο «Πανελληνιονίκης» χαρακτηρίζεται ο αθλητής ή η αθλήτρια που κατέκτησε μετάλλιο στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα στίβου (Π.Π.) όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Τα αγωνιστικά επιτεύγματα των αθλητών/ τριων του Μεσσηνιακού σε επίπεδο κατάκτησης μεταλλίων σε Π.Π. από το 1976 μέχρι το 2025 καταγράφονται επιγραμματικά παρακάτω:

Από το 1896 μέχρι το 2025, οι αθλητές/ τριες του Μεσσηνιακού που στέφθηκαν Πανελληνιονίκες είναι 103 .

είναι . Οι 103 αθλητές/ τριες κατέκτησαν αθροιστικά 308 μετάλλια σε Π.Π.

σε Π.Π. Από το 1896 μέχρι το 1982 (χρήση Γηπέδου Μεσσηνιακού Γ.Σ.) οι αθλητές/ τριες που κατέκτησαν μετάλλιο σε Π.Π. είναι 3 (αριθμός μεταλλίων 3).

(χρήση Γηπέδου Μεσσηνιακού Γ.Σ.) οι αθλητές/ τριες που κατέκτησαν μετάλλιο σε Π.Π. είναι (αριθμός μεταλλίων 3). Από το 1983 μέχρι το 2025 (χρήση Εθνικού/ Δημοτικού Σταδίου) οι αθλητές/ τριες που κατέκτησαν μετάλλιο σε Π.Π. είναι 100 (αριθμός μεταλλίων 305).

(χρήση Εθνικού/ Δημοτικού Σταδίου) οι αθλητές/ τριες που κατέκτησαν μετάλλιο σε Π.Π. είναι (αριθμός μεταλλίων 305). Από τους 103 Πανελληνιονίκες , οι 55 είναι άνδρες και οι 48 είναι γυναίκες .

, οι και οι . Από τα 308 μετάλλια τα 104 είναι χρυσά , τα 109 είναι ασημένια και τα 95 είναι χάλκινα .

, τα και τα . Ο πρώτος αθλητής που κατέκτησε μετάλλιο σε Π.Π. είναι ο Βασίλης Σπηλιωτόπουλος το 1976 (δρόμος 3000μ).

που κατέκτησε μετάλλιο σε Π.Π. είναι ο Βασίλης Σπηλιωτόπουλος το 1976 (δρόμος 3000μ). Η πρώτη αθλήτρια που κατέκτησε μετάλλιο σε Π.Π. είναι η Ζαχαρούλα Κακκαβά το 1983 (δρόμος 3000μ).

που κατέκτησε μετάλλιο σε Π.Π. είναι η Ζαχαρούλα Κακκαβά το 1983 (δρόμος 3000μ). Οι τελευταίοι αθλητές (πρόσφατοι) που κατέκτησαν μετάλλιο σε Π.Π. είναι ο Νίκος Κοσμόπουλος και ο Νίκος Πετρίδης το 2025 (Δέκαθλο).

(πρόσφατοι) που κατέκτησαν μετάλλιο σε Π.Π. είναι ο Νίκος Κοσμόπουλος και ο Νίκος Πετρίδης το 2025 (Δέκαθλο). Το 2022, τρεις ήταν οι μεταγενέστερες αθλήτριες που κατέκτησαν μετάλλιο στα Π.Π. (Σταυριάννα Σταθοπούλου (ακοντισμός), Χρυσούλα Τσούμπανου (ύψος), Δήμητρα Τζανετάκη (ακοντισμός)).

που κατέκτησαν μετάλλιο στα Π.Π. (Σταυριάννα Σταθοπούλου (ακοντισμός), Χρυσούλα Τσούμπανου (ύψος), Δήμητρα Τζανετάκη (ακοντισμός)). Η αθλήτρια Δήμητρα Τζανετάκη είναι η νο100 Πανελληνιονίκης (2022) του τμήματος.

(2022) του τμήματος. Ο αθλητής με τις περισσότερες κατακτήσεις σε Π.Π είναι ο Λούης Τσάτουμας (26 μετάλλια).

σε Π.Π είναι ο (26 μετάλλια). Η αθλήτρια με τις περισσότερες κατακτήσεις σε Π.Π. είναι η Ελένη Θεοδωρακοπούλου (20 μετάλλια).

σε Π.Π. είναι η (20 μετάλλια). Αθλητές/τριες με τουλάχιστον 7 μετάλλια είναι οι εξής: Λούης Τσάτουμας (26), Ελένη Θεοδωρακοπούλου (20), Διονύσης Πουλής (13), Ελένη Χαντζή (13), Μαρία Ζέρβα (9), Λάμπρος Ζερβάκος (7), Σοφία Αθανασοπούλου (7), Δήμητρα Ζαχαρέα (7).

είναι οι εξής: Λούης Τσάτουμας (26), Ελένη Θεοδωρακοπούλου (20), Διονύσης Πουλής (13), Ελένη Χαντζή (13), Μαρία Ζέρβα (9), Λάμπρος Ζερβάκος (7), Σοφία Αθανασοπούλου (7), Δήμητρα Ζαχαρέα (7). Η πιο παραγωγική χρονιά στην ιστορία του τμήματος είναι το 1999 καθώς αναδείχθηκαν 12 αθλητές/ τριες ως Πανελληνιονίκες οι οποίοι/ ες κατέκτησαν συνολικά 21 μετάλλια στα Π.Π.

στην ιστορία του τμήματος είναι το 1999 καθώς αναδείχθηκαν ως Πανελληνιονίκες οι οποίοι/ ες κατέκτησαν συνολικά στα Π.Π. Ατομικά, την μεγαλύτερη συγκομιδή σε μία χρονιά έχουν δύο αθλήτριες: η Ελένη Χαντζή (5 μετάλλια – 1998) και η Ελένη Θεοδωρακοπούλου (5 μετάλλια – 2007).

Προπονητική Ομάδα Αγωνιστικού Τμήματος Στίβου

Δίπλα στα ονόματα των αθλητών/ τριων τοποθετούνται δικαιωματικά τα ονόματα των προπονητών της αγωνιστικής ομάδας. Οι τελευταίοι, με την καθολική υποστήριξη της εκάστοτε διοίκησης, είναι αυτοί που ανέδειξαν, επέβλεψαν και καθοδήγησαν τους νέους αθλούμενους προς τον δρόμο των επιτυχιών και των διακρίσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους Δημήτρη Πουλόπουλο, Άρη Τριανταφυλλόπουλο και Μιχάλη Μπιζύμη, οι οποίοι έχουν να απαριθμήσουν θέσεις βάθρου αθλητών τους σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Πανελλήνια Ρεκόρ, και φυσικά μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Εξαιρετικά σημαντική και σπουδαία είναι προσφορά του Βασίλη Μπακάλη στο υψηλότερο επίπεδο (Πανελλήνια Ρεκόρ, χρυσά μετάλλια σε Π.Π.), όπως επίσης και της Ελένης Χαντζή.

Προπονητές με πολύ αξιόλογη προσφορά στο τμήμα (μετάλλια σε Π.Π., κλήσεις αθλητών/ τριων σε Εθνική Ομάδα κ.α.) έχουν οι Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιώργος Σμυρνής, Θεόδωρος Χάντζος, Κωνσταντίνος Μανιάτης, Χαράλαμπος Μπάμπαλης, Διονύσης Πουλής, Γιώργος Κουλιέρης, Παναγιώτα Τσιάλα, Γιάννης Γρίβας, Λούης Τσάτουμας, Γιάννης Καλυβιώτης και ο εκλεκτός συνεργάτης Γιάννης Σταυρόπουλος.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην γίνει αναφορά στην διαχρονικά επιτυχημένη λειτουργία των τμημάτων υποδομής των Ακαδημιών, τα οποία τροφοδοτούν συστηματικά τις προ αγωνιστικές και τις αγωνιστικές ομάδες του Μεσσηνιακού Γ.Σ. Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων στελέχωσε την προπονητική ομάδα των συγκεκριμένων τμημάτων παρουσιάζοντας πλούσιο αθλητικό και παιδαγωγικό έργο. Τα ονόματα των ανθρώπων αυτών είναι τα ακόλουθα: Μαρία Χρονοπούλου, Ευαγγελία Ντόλου, Μαρία Σκαφιδά, Γιάννα Κοστρίβα, Χαρά Χιουρέα, Βούλα Κορωνιού, Ελευθερία Πουλάκου, Γεωργία Λυκοτραφίτη, Κυριακή Σταυροπούλου, Κώστας Καλαϊτζής, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Δημήτρης Μποσίνης, Ελένη Θεοδωρακοπούλου, Γιώργος Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κάβδας.

Τα ονόματα των ανθρώπων που αναφέρθηκαν σχετικά με την προπονητική ομάδα του τμήματος στίβου αφορούν την περίοδο 1976 – 2024.

(1) [Στη συνοδευτική φωτογραφία απεικονίζονται ο πρώτος Πανελληνιονίκης (Βασίλης Σπηλιωτόπουλος – 1976) και οι δύο πρόσφατοι (Νίκος Κοσμόπουλος και Νίκος Πετρίδης – 2025)].

(2) [Τα στοιχεία με τον αριθμό των μεταλλίων αποτελούν μέρος έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον Γιάννη Καλυβιώτη και αντλήθηκαν από έγκυρες πηγές στατιστικών δεδομένων όπως ο ΣΕΓΑΣ και τα σχετικά αρχεία καταξιωμένων στατιστικολόγων. Υπάρχουν αρχεία αποτελεσμάτων τα οποία ακόμα δεν έχουν διερευνηθεί και καταγραφεί. Κατά συνέπεια, ενδέχεται ο αριθμός των Πανελληνιονικών και του αριθμού μεταλλίων να είναι ακόμα μεγαλύτερος].

(3) Σε επόμενο αφιέρωμα θα αναγραφούν τα ονόματα των προπονητών που καθοδήγησαν προπονητικά αθλητές του Μεσσηνιακού σε προπονητικές εγκαταστάσεις εκτός της Καλαμάτας.