Ισίδωρος Κούβελος: «Από τα τέλη του 19ου αιώνα, Καλαμάτα και Μεσσηνιακός βρίσκονταν στην πρωτοπορία της αθλητικής ζωής της Ελλάδας»

Το ξεχωριστό μήνυμα του του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου για τα 130 χρόνια από τους προκριματικούς αγώνες που διοργάνωσε ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. στην πλατεία Φραγκόλιμνας, στην Καλαμάτα, στις 18 & 25 Φεβρουαρίου 1896, με σκοπό να προκριθούν οι καλύτεροι καλαματιανοί αθλητές και να εκπροσωπήσουν την πόλη στους Α΄ σύγχρονους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 1896.

Ο κ. Κούβελος χαρακτήρισε τον Μεσσηνιακό ως ενεργό κομμάτι της ιστορικής διαδρομής των ολυμπιακών αγώνων και μεταξύ άλλων σημείωσε: «Αποδεικνύεται ότι ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα η Καλαμάτα και ο Μεσσηνιακός βρίσκονταν στην πρωτοπορία της αθλητικής ζωής της Ελλάδας, καλλιεργώντας το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι» και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην διάδοση των ολυμπιακών αξιών».

