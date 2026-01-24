25 συλλήψεις, 40 προσαγωγές για ναρκωτικά, κλοπές και άλλες παραβάσεις στην Πελοπόννησο

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν \25 άτομα, προσήχθησαν 40 και έγινε έλεγχος σε -394. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 250 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 75 παραβάσεις και κατασχέθηκαν, ποσότητες και τσιγαριλίκι κάνναβης. Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 21.1.2026 έως και χθες (23.1.2026), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις, στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε -394- άτομα, εκ των οποίων -341- ήταν ημεδαποί και -53- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -250-οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -40- άτομα, από τα οποία -26- ήταν ημεδαποί και -14-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -25- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Τέσσερις (4) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός, για ναρκωτικά και

Δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Ένας (1) ημεδαπός, για καταδικαστικό έγγραφο.

στην Κορινθία:

Δύο (2) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

Δύο (2) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά.

στη Λακωνία:

Τρεις (3) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

Ένας (1) ημεδαπός, για καταδικαστικό έγγραφο και

Δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στη Μεσσηνία:

Τέσσερις (4) ημεδαποί, για ναρκωτικά και

Δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Εξιχνιάστηκε:

από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, -1- περίπτωση κλοπής σε κατάστημα, η οποία έγινε την 4.1.2026, στο Λουτράκι. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 22χρονου ημεδαπού, για κλοπή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -75- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα κάνναβης, στην Αργολίδα,

μικροποσότητα κάνναβης, στην Κορινθία,

ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους -11,20- γραμμαρίων και τσιγαριλίκι κάνναβης, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.