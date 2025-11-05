2o αφιέρωμα στη σταφίδα στους Γαργαλιάνους: Το κοινωνικό, οικονομικό & πολιτισμικό αποτύπωμα (video)

Η εκπομπή ‘’Τι Λες Τώρα’’ με την Αναστασία Μάντζαρη φιλοξένησε την κυρία Λουκία Πρεβεζάνου, Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων – Πολίτες σε Δράση, και την κυρία Μαργαρίτα Ντεμερούκα, ιστορικό και μέλος της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Τριφυλίας. Οι δύο κυρίες συζήτησαν σε βάθος το 2ο αφιέρωμα

για τη σταφίδα, αναλύοντας το ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό της αποτύπωμα στην Τριφυλία, τα αίτια της σημερινής της απαξίωσης και τις δράσεις του Συλλόγου που στοχεύουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το μέλλον του εμβληματικού αυτού προϊόντος.