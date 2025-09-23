2ο Φεστιβάλ Σπάρτη Ελιά & Ελαιόλαδο: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Επιστημονική Ημερίδα στη Σελλασία – Τη στρατηγική του Υπουργείου παρουσίασε ο ΥΦΥΠΑΑΤ, Γιάννης Ανδριανός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις του φετινού 2ου Φεστιβάλ Σπάρτη Ελιά & Ελαιόλαδο που διοργάνωσε ο Δήμος Σπάρτης και οι οποίες ξεκίνησαν στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία του Παντελή Θαλασσινού και το χορευτικό αντάμωμα στο Ξηροκάμπι και στη Σπάρτη αντίστοιχα και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 με την Επιστημονική Ημερίδα για την Ελιά και το Ελαιόλαδο στη Σελλασία.

Την έναρξη της ημερίδας, στην οποία παραβρέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιάννης Ανδριανός, κήρυξε ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στον διεθνή ανταγωνισμό και στη διαμόρφωση των τιμών, που πιέζουν τους Έλληνες παραγωγούς, όσο και στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ως απόρροια της Κλιματικής Αλλαγής, που επίσης επηρεάζουν την παραγωγή και την ποιότητα.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης ζήτησε τη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής που θα στηρίζεται σε αναπτυξιακούς άξονες, με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων πιστοποίησης, την καινοτομία, το μάρκετινγκ, καθώς και στην ανάγκη επενδύσεων στο branding.

Όπως τόνισε ο κ. Βακαλόπουλος, η εξωστρέφεια και οι συνέργειες αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται ένωση δυνάμεων από τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς και τους φορείς του κλάδου μαζί με τους Δήμους, την Περιφέρεια και την κεντρική διοίκηση.

Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Λακωνίας, κ. Νεοκλής Κρητικός συνεχάρη τον Δήμο Σπάρτης για τις παράλληλες εκδηλώσεις, που πλαισίωσαν την ημερίδα για την Ελιά και το Ελαιόλαδο, τονίζοντας ότι στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Χαιρετίζοντας την ημερίδα ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Λακωνίας, κ. Θεόδωρος Βερούτης, χαρακτήρισε σημαντικό τον θεσμό της Ελιάς και του Ελαιολάδου και συνεχάρη τον Δήμο Σπάρτης για τη διοργάνωσή του. Ο κ. Βερούτης μίλησε για σύνθεση απόψεων μέσα από αυτή την εκδήλωση εξωστρέφειας, λέγοντας ότι η ελιά και ο πρωτογενής τομέας έχει μέλλον και χρειάζεται και η διασύνδεσή του με τον Τουρισμό. Προανήγγειλε, μάλιστα, την εκκίνηση του έργου του φράγματος της Κελεφίνας, αλλά και τον εκσυγχρονισμό αρδευτικών κυκλωμάτων της Λακωνίας.

Στο ζήτημα της εμπορίας του λαδιού και των αγροτικών προϊόντων, αναφέρθηκε κατά τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, κ. Γιάννης Παναρίτης, λέγοντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί το brand Πελοπόννησος, στο οποίο να εντάσσονται όλα τα προϊόντα, ενώ μίλησε και για την ανάγκη προώθησης της τυποποίησης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης, κ. Γιάννης Καρβουνιάρης συνεχάρη τον Δήμαρχο Σπάρτης για την ανάδειξη της ελιάς και των θεμάτων που αφορούν στον αγροτικό τομέα, λέγοντας ότι τα προβλήματα του αγροτικού τομέα αντανακλώνται και στον εμπορικό τομέα.

Ομιλία ΥΦΥΠΑΑΤ Γιάννη Ανδριανού

Στην ομιλία – τοποθέτησή του, αμέσως μετά τους χαιρετισμούς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιάννης Ανδριανός, συνεχάρη προσωπικά τον Δήμαρχο Σπάρτης για την ανάδειξη της Ελιάς και του Ελαιολάδου, λέγοντας ότι αποτελούν προϊόντα που δίνουν πνοή και ζωή στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία της ελιάς και του ελαιολάδου για την ταυτότητα, τον πολιτισμό και την οικονομία της χώρας, όπως και τη συμβολή τους στην υγεία μέσω της μεσογειακής διατροφής.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο 265.000 τόνους ετησίως, με εξαγωγές που το 2023 ανήλθαν σε 1,26 δισ. ευρώ, και παρουσίασε την ολοκληρωμένη στρατηγική του Υπουργείου που περιλαμβάνει προγράμματα ύψους 10 εκατ. ευρώ ετησίως για τους ελαιοκομικούς φορείς, ανάπτυξη νέων ποικιλιών ανθεκτικών στις κλιματικές πιέσεις, χρήση καινοτόμων εργαλείων, ενίσχυση πιστοποίησης και τυποποίησης, αλλά και στοχευμένα προγράμματα προώθησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδριανός στα έργα αγροτικών υποδομών στη Λακωνία, όπως το φράγμα και το αρδευτικό δίκτυο Κελεφίνας, καθώς και το αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου, τα οποία χαρακτήρισε κρίσιμα για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας.

Οι Εισηγήσεις των ομιλητών

«Η φυσιογνωμία της Πελοποννήσου στην Ελιά και το Ελαιόλαδο – Προβλήματα και προοπτικές», ήταν το θέμα που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πελοποννήσου, κ. Γιώργος Μπουραζάνης, ενώ ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ποιότητας Βιολογικών Προϊόντων του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, κ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος μίλησε για «το πρότυπο της αναγεννητικής Γεωργίας».

Το μέλος του Δ.Σ. του ΔΟΕΠΕΛ, κ. Στέλιος Μιχαλούτσος μίλησε για την «Ελιά: Ο καρπός που μας ενώνει», ενώ ο εξαγωγέας και πολυβραβευμένος βιοκαλλιεργητής ελιάς, κ. Γιώργος Σακελλαρόπουλος ανέπτυξε τη θεματική «Η Ελαιοκομία από το χθες στο αύριο – Βιο-Λειτουργικά ελαιοπροϊόντα – DMB: η νέα ανακάλυψη στο ελαιόλαδο».

«Ο πολιτισμός της Ελιάς και η αναπτυξιακή δυναμική του», ήταν το θέμα που ανέπτυξε η επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Μαρία Κουρή, ενώ ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος, αναφέρθηκε στον «Eλαιοτουρισμό στη Λακωνία: Νέες ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης».

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων των ομιλητών, ο Δήμαρχος Σπάρτης βράβευσε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη στήριξη και τη βούλησή του για υλοποίηση πολιτικών ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα. Ευχαριστώντας τον κ. Βακαλόπουλο, ο κ. Ανδριανός δήλωσε ότι είναι μεγάλη τιμή να υπηρετεί τους αγρότες και τον αγροτικό τομέα, λέγοντας ότι χωρίς πρωτογενή παραγωγή δεν υπάρχει μέλλον. Δεσμεύτηκε, δε, για την στήριξη της ελαιοπαραγωγής, προκειμένου οι νέοι να παραμένουν στον τόπο τους και να διατηρηθεί η ζωή στις τοπικές κοινωνίες.

Να σημειωθεί ότι η Επιστημονική Ημερίδα για την Ελιά και το Ελαιόλαδο διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Ιδρύματος «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες της Επιστημονικής Ημερίδας μέσω του επίσημου καναλιού του Δήμου Σπάρτης στο Youtube, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=R_jkZvVmRp4.