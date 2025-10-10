3.206 χρήσεις για τα Seatrac στην Καλαμάτα το 2025

Ο Δήμος Καλαμάτας ακόμα μία χρονιά προσέφερε προσβάσιμες υποδομές για ΑμεΑ και άτομα με κινητικά προβλήματα ώστε να απολαμβάνουν όλοι την θάλασσα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στο Δήμο, οι συνολικές χρήσεις αυξήθηκαν σε σχέση με προηγούμενα έτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025 οι χρήσεις των Seatrac στις παραλίες της Καλαμάτας (Ανάσταση, Φιλοξένια, Κορδία, Μ. Μαντίνεια) μέχρι σήμερα ανήλθαν σε 3.206 χρήσεις συνολικά.

Σημειώνεται ότι τα Seatrac σε Κορδία και Μ. Μαντίνεια, διατηρήθηκαν για τις αρχές Οκτωβρίου και θα παραμένουν ενεργά για μια εβδομάδα ακόμα.

«Η Καλαμάτα είναι μία πόλη φιλική και από τις πρωτοπόρες στην τοποθέτηση τέτοιων μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση αναγκών ατόμων με κινητικά προβλήματα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα» σημείωσε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.