33ο Kalamata Cup & 12ο Elegant Cup | 18 μετάλλια, 1 Κύπελλο, θέσεις στην προνομιούχο 8αδα και προγράμματα που έκλεψαν τις εντυπώσεις από τις αθλήτριες του Φ.Ο. Καλαμάτας

Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ:
Στους εθελοντές μας, την “ψυχή” της διοργάνωσης.
Στους χορηγούς μας, που με την προσφορά και τα προϊόντα τους στήριξαν έμπρακτα το όραμά μας.
Το Δήμο Καλαμάτας, τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για την στήριξή τους.
Στους κριτές και τους τεχνικούς για την άψογη διεξαγωγή.
Στον κόσμο που βρέθηκε στις κερκίδες, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει.
Παρά τις αντίξοες προσπάθειες ορισμένων, εμείς παραμένουμε εδώ, 33 χρόνια μετά, με την ίδια αγάπη, γνώση και “καλή ψυχή”, διοργανώνοντας αγώνες που γράφουν ιστορία.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί, για να δούμε την Ελληνική Ρυθμική Γυμναστική να λάμπει ξανά εκεί που της αξίζει: στην κορυφή του κόσμου!
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και καλή επιτυχία σε όλες τις αθλήτριες και τους συλλόγους στα επερχόμενα εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα!
Ο απολογισμός των αθλητριών του Φ.Ο. Καλαμάτας
Ραντεβού του χρόνου στο 34ο Kalamata Cup & 13o Elegant Cup!
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του ΦΙΛΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
Benjamins 2017 level B
Κότση Δήμητρα
1η θέση χωρίς όργανο
4η θέση σύνθετο ατομικό
5η θέση μπάλα
Κουρέτα Νάγια
1η θέση μπάλα
6η θέση σύνθετο ατομικό
7η θέση χωρίς όργανο
Χώχολη Ναταλία
3η θέση μπάλα
5η θέση σύνθετο ατομικό
5η θέση ελεύθερο
Benjamins 2016 level B
Ρέγγου Ελένη
1η θέση μπάλα
2η θέση χωρίς όργανο
3η θέση σύνθετο ατομικό
Pre-juniors 2015 level B
Μπαρτσόκα Ναταλία
1η θέση στεφάνι
1η θέση μπάλα
2η θέση σύνθετο ατομικό
Pre-juniors 2014 level B
Σταμάτη Αδαμαντία
1η θέση μπάλα
2η θέση σύνθετο ατομικό
3η θέση στεφάνι
Μπάκα Βασιλική
2η θέση μπάλα
3η θέση σύνθετο ατομικό
3η θέση κορίνες
Ψαθά Αλεξάνδρα
4η θέση στεφάνι
6η θέση κορίνες
8η θέση σύνθετο ατομικό
Pre-juniors 2013 level B
Κακοτυλημένου Ιωάννα Ευδοκία
4η θέση μπάλα
7η θέση στεφάνι
7η θέση σύνθετο ατομικό
Juniors 2012 level A
Σταματοπούλου Κανέλλα
3η θέση σύνθετο ατομικό
4η θέση στεφάνι
4η θέση μπάλα
5η θέση κορίνες
Juniors 2011 level A
Ράντου Αναστασία
1η θέση σύνθετο ατομικό
1η θέση μπάλα
3η θέση κορίνες
5η θέση στεφάνι
Juniors Elite
Βώβου Γλυκερία Ιωάννα
11η θέση στεφάνι
15η θέση μπάλα
17η θέση κορδέλα
19η θέση σύνθετο ατομικό
22η θέση κορίνες
Seniors Level A
Κοντοπούλου Έφη
4η θέση στη μπάλα
Στην κατηγορία Kids 2018-9 (προαγωνιστικά εκτός συναγωνισμού)
συμμετείχαν οι αθλήτριές μας :
Λίτσα Άννα στο ατομικό
Ομαδικό (Βαμβακά Φωτεινή , Γαϊτάνη Ευανθία, Ζαγαρέλου Μάρθα , Καρμπαλιώτη Μαρία Ελένη και Πολυχρονοπούλου Μαρίνα)