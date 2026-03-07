Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
7
Μάρτιος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

33ο Kalamata Cup & 12ο Elegant Cup | 18 μετάλλια, 1 Κύπελλο, θέσεις στην προνομιούχο 8αδα και προγράμματα που έκλεψαν τις εντυπώσεις από τις αθλήτριες του Φ.Ο. Καλαμάτας

Share
Η αυλαία του 33ου Kalamata Cup και του 12ου Elegant Cup έγινε με τον ιδανικότερο τρόπο. Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, οι συμμετέχουσες αθλήτριες και ομάδες πολλά υποσχόμενες και η Καλαμάτα βρέθηκε επί τέσσερις ημέρες στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού και δη της Ρυθμικής Γυμναστικής. 
Λίγο καιρό αργότερα ο σύλλογος απευθύνει τις ευχαριστίες του και εκφράζει την αισιοδοξία του για το μέλλον.
«33 Χρόνια Ιστορίας – Μια μεγάλη γιορτή γυμναστικής στην πόλη μας!»
Το 33ο Kalamata Cup & 12ο Elegant Cup έφτασε στο τέλος του και η καρδιά μας είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη. Για 4 ημέρες, η “Τέντα” πλημμύρισε από τη χάρη, το ταλέντο και το πείσμα κοριτσιών από 40 συλλόγους από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ:
Στους εθελοντές μας, την “ψυχή” της διοργάνωσης.
Στους χορηγούς μας, που με την προσφορά και τα προϊόντα τους στήριξαν έμπρακτα το όραμά μας.
Το Δήμο Καλαμάτας, τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για την στήριξή τους.
Στους κριτές και τους τεχνικούς για την άψογη διεξαγωγή.
Στον κόσμο που βρέθηκε στις κερκίδες, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει.
Παρά τις αντίξοες προσπάθειες ορισμένων, εμείς παραμένουμε εδώ, 33 χρόνια μετά, με την ίδια αγάπη, γνώση και “καλή ψυχή”, διοργανώνοντας αγώνες που γράφουν ιστορία.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί, για να δούμε την Ελληνική Ρυθμική Γυμναστική να λάμπει ξανά εκεί που της αξίζει: στην κορυφή του κόσμου!
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και καλή επιτυχία σε όλες τις αθλήτριες και τους συλλόγους στα επερχόμενα εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα!

Ο απολογισμός των αθλητριών του Φ.Ο. Καλαμάτας

Παράλληλα αποτιμά την δική του συμμετοχή η οποία απέδωσε συνολικά 18 μετάλλια, 1 Κύπελλο, θέσεις στην προνομιούχο 8αδα. Οι αθλήτριες του Φ.Ο. Καλαμάτας παρουσίασαν προγράμματα που έκλεψαν τις εντυπώσεις και άφησαν υποσχέσεις για το μέλλον της μεσσηνιακής ρυθμικής γυμναστικής.

«Τα κορίτσια του συλλόγου μας ολοκλήρωσαν με μεγάλη επιτυχία τον αγώνα τους!
18 μετάλλια ,1 κύπελλο, θέσεις στη προνομιούχο οκτάδα και προγράμματα που έκλεψαν τις εντυπώσεις μας χάρισαν οι αθλήτριές μας στο 33ο Kalamata Cup & 12ο Elegant Cup ! Σε έναν «εντός έδρας» αγώνα που το κοινό ήταν εκεί γι’ αυτές ,όλα μας τα κορίτσια έδωσαν ό,τι μπορούσαν για να ευχαριστήσουν το κοινό τους αλλά και τον εαυτό τους με τις εμφανίσεις τους! Συγχαρητήρια σε όλες για την παρουσία τους και τις διακρίσεις τους και περαστικά σε αυτές που δεν κατάφεραν να αγωνιστούν, περιμένουμε να τις απολαύσουμε στους επόμενους αγώνες !Πολλά συγχαρητήρια και στις προπονήτριές μας για την υπέροχη δουλειά που κάνουν με τα κορίτσια μας !
Σας ευχαριστούμε πολύ όλους!
Ραντεβού του χρόνου στο 34ο Kalamata Cup & 13o Elegant Cup!
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του ΦΙΛΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα :
Benjamins 2017 level B
Κότση Δήμητρα
1η θέση χωρίς όργανο
4η θέση σύνθετο ατομικό
5η θέση μπάλα

Κουρέτα Νάγια
1η θέση μπάλα
6η θέση σύνθετο ατομικό
7η θέση χωρίς όργανο

Χώχολη Ναταλία
3η θέση μπάλα
5η θέση σύνθετο ατομικό
5η θέση ελεύθερο

Benjamins 2016 level B
Ρέγγου Ελένη
1η θέση μπάλα
2η θέση χωρίς όργανο
3η θέση σύνθετο ατομικό

Pre-juniors 2015 level B
Μπαρτσόκα Ναταλία
1η θέση στεφάνι
1η θέση μπάλα
2η θέση σύνθετο ατομικό

Pre-juniors 2014 level B
Σταμάτη Αδαμαντία
1η θέση μπάλα
2η θέση σύνθετο ατομικό
3η θέση στεφάνι

Μπάκα Βασιλική
2η θέση μπάλα
3η θέση σύνθετο ατομικό
3η θέση κορίνες

Ψαθά Αλεξάνδρα
4η θέση στεφάνι
6η θέση κορίνες
8η θέση σύνθετο ατομικό

Pre-juniors 2013 level B
Κακοτυλημένου Ιωάννα Ευδοκία
4η θέση μπάλα
7η θέση στεφάνι
7η θέση σύνθετο ατομικό

Juniors 2012 level A
Σταματοπούλου Κανέλλα
3η θέση σύνθετο ατομικό
4η θέση στεφάνι
4η θέση μπάλα
5η θέση κορίνες

Juniors 2011 level A
Ράντου Αναστασία
1η θέση σύνθετο ατομικό
1η θέση μπάλα
3η θέση κορίνες
5η θέση στεφάνι

Juniors Elite
Βώβου Γλυκερία Ιωάννα
11η θέση στεφάνι
15η θέση μπάλα
17η θέση κορδέλα
19η θέση σύνθετο ατομικό
22η θέση κορίνες

Seniors Level A
Κοντοπούλου Έφη
4η θέση στη μπάλα

Στην κατηγορία Kids 2018-9 (προαγωνιστικά εκτός συναγωνισμού)
συμμετείχαν οι αθλήτριές μας :
Λίτσα Άννα στο ατομικό
Ομαδικό (Βαμβακά Φωτεινή , Γαϊτάνη Ευανθία, Ζαγαρέλου Μάρθα , Καρμπαλιώτη Μαρία Ελένη και Πολυχρονοπούλου Μαρίνα)

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode