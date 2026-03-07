33ο Kalamata Cup & 12ο Elegant Cup | 18 μετάλλια, 1 Κύπελλο, θέσεις στην προνομιούχο 8αδα και προγράμματα που έκλεψαν τις εντυπώσεις από τις αθλήτριες του Φ.Ο. Καλαμάτας

Η αυλαία του 33ου Kalamata Cup και του 12ου Elegant Cup έγινε με τον ιδανικότερο τρόπο. Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, οι συμμετέχουσες αθλήτριες και ομάδες πολλά υποσχόμενες και η Καλαμάτα βρέθηκε επί τέσσερις ημέρες στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού και δη της Ρυθμικής Γυμναστικής.

Λίγο καιρό αργότερα ο σύλλογος απευθύνει τις ευχαριστίες του και εκφράζει την αισιοδοξία του για το μέλλον.

«33 Χρόνια Ιστορίας – Μια μεγάλη γιορτή γυμναστικής στην πόλη μας!»

Το 33ο Kalamata Cup & 12ο Elegant Cup έφτασε στο τέλος του και η καρδιά μας είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη. Για 4 ημέρες, η “Τέντα” πλημμύρισε από τη χάρη, το ταλέντο και το πείσμα κοριτσιών από 40 συλλόγους από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ:

Στους εθελοντές μας, την “ψυχή” της διοργάνωσης.

Στους χορηγούς μας, που με την προσφορά και τα προϊόντα τους στήριξαν έμπρακτα το όραμά μας.

Το Δήμο Καλαμάτας, τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για την στήριξή τους.

Στους κριτές και τους τεχνικούς για την άψογη διεξαγωγή.

Στον κόσμο που βρέθηκε στις κερκίδες, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει.

Παρά τις αντίξοες προσπάθειες ορισμένων, εμείς παραμένουμε εδώ, 33 χρόνια μετά, με την ίδια αγάπη, γνώση και “καλή ψυχή”, διοργανώνοντας αγώνες που γράφουν ιστορία.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, για να δούμε την Ελληνική Ρυθμική Γυμναστική να λάμπει ξανά εκεί που της αξίζει: στην κορυφή του κόσμου!

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και καλή επιτυχία σε όλες τις αθλήτριες και τους συλλόγους στα επερχόμενα εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα!

Ο απολογισμός των αθλητριών του Φ.Ο. Καλαμάτας

«Τα κορίτσια του συλλόγου μας ολοκλήρωσαν με μεγάλη επιτυχία τον αγώνα τους! Παράλληλα αποτιμά την δική του συμμετοχή η οποία απέδωσε συνολικά 18 μετάλλια, 1 Κύπελλο, θέσεις στην προνομιούχο 8αδα. Οι αθλήτριες του Φ.Ο. Καλαμάτας παρουσίασαν προγράμματα που έκλεψαν τις εντυπώσεις και άφησαν υποσχέσεις για το μέλλον της μεσσηνιακής ρυθμικής γυμναστικής.

18 μετάλλια ,1 κύπελλο, θέσεις στη προνομιούχο οκτάδα και προγράμματα που έκλεψαν τις εντυπώσεις μας χάρισαν οι αθλήτριές μας στο 33ο Kalamata Cup & 12ο Elegant Cup ! Σε έναν «εντός έδρας» αγώνα που το κοινό ήταν εκεί γι’ αυτές ,όλα μας τα κορίτσια έδωσαν ό,τι μπορούσαν για να ευχαριστήσουν το κοινό τους αλλά και τον εαυτό τους με τις εμφανίσεις τους! Συγχαρητήρια σε όλες για την παρουσία τους και τις διακρίσεις τους και περαστικά σε αυτές που δεν κατάφεραν να αγωνιστούν, περιμένουμε να τις απολαύσουμε στους επόμενους αγώνες !Πολλά συγχαρητήρια και στις προπονήτριές μας για την υπέροχη δουλειά που κάνουν με τα κορίτσια μας !

Σας ευχαριστούμε πολύ όλους!

Ραντεβού του χρόνου στο 34ο Kalamata Cup & 13o Elegant Cup!

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του ΦΙΛΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»