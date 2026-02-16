Τελευταία Νέα
Η καρδιά της ρυθμικής γυμναστικής θα χτυπά δυνατά στην Καλαμάτα!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Φιλογυμναστικός Όμιλος Καλαμάτας σας προσκαλεί στους Διεθνείς Αγώνες Ρυθμικής Γυμναστικής 33ο Kalamata Cup και 12ο Elegant Cup, ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός που κάθε χρόνο μετατρέπει την πόλη σε επίκεντρο χάρης, δύναμης και υψηλού επιπέδου συναγωνισμού.
Από την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 στις 16:30 έως και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στις 21:30, η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει 400 αθλήτριες από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισραήλ, Κύπρο και Σουηδία οι οποίες θα εντυπωσιάσουν με ταλέντο, τεχνική και καλλιτεχνική έκφραση.
Το 33ο Kalamata Cup και το 12ο Elegant Cup αποτελούν πλέον θεσμό για τη διεθνή ρυθμική γυμναστική, προσελκύοντας κορυφαία σωματεία και ανερχόμενα αστέρια του αθλήματος. Ένα τετραήμερο γεμάτο συγκίνηση, λάμψη και μοναδικές εμφανίσεις που θα καθηλώσουν το κοινό.

Screenshot

Σας περιμένουμε να στηρίξετε τις αθλήτριες και να ζήσετε από κοντά τη μαγεία της ρυθμικής γυμναστικής σε μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών, σε μια πόλη που αγαπά και στηρίζει τον αθλητισμό.
📍 Κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα»
📅 26/02/2026 – 01/03/2026
⏰ Έναρξη: 16:30 | Λήξη: 21:30
🎟️Είσοδος ελεύθερη
Μην το χάσετε! Η ρυθμική γυμναστική έχει ραντεβού στην Καλαμάτα!
