Τέλος στην υπερθέρμανση του πλανήτη; Eταιρεία υπόσχεται να «δροσίσει» τη Γη με φυσικό τρόπο

Η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί ένα από λίγα φαινόμενα που ανησυχεί διαχρονικά την επιστημονική κοινότητα, όμως μια εταιρεία ονόματι «Stardust Solutions» υπόσχεται πως βρίσκεται κοντά στο να «κατασκευάσει» μια τεχνολογία που θα ψεκάζει σωματίδια στην ατμόσφαιρα που θα συμβάλλουν στην «ψύξη» της Γης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε δημοσίευμα του Politico, το σχέδιό της για τον περιορισμό της θερμότητας του ήλιου συγκέντρωσε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 60 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία δόθηκαν από έναν ευρύ συνασπισμό επενδυτών, μεταξύ των οποίων στελέχη της Silicon Valley και την οικογένεια Agnelli, μια ιταλική βιομηχανική δυναστεία.

Τα ερωτήματα γύρω από την τεχνολογία

Η σκέψη αυτή ωστόσο, σύμφωνα με τους επικριτές, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προώθηση μιας σε μεγάλο βαθμό μη δοκιμασμένης, ελάχιστα ερευνημένης και ως επί το πλείστον μη ρυθμιζόμενης τεχνολογίας που θα μπορούσε, κάλλιστα, να διαταράξει τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα και να προκαλέσει γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Οι επενδυτές, από την μεριά τους, αναφέρουν πως «στάθηκαν στο γεγονός ότι χρειαζόμαστε μια ασφαλή, υπεύθυνη και ελεγχόμενη τεχνολογία για την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός, η οποία για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην εξέλιξη αυτού του τομέα», δήλωσε ο CEO της Stardust, Yanai Yedvab.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.flash.gr πατώντας ΕΔΩ