63 πρόσφυγες και μετανάστες διασώθηκαν από κρουαζιερόπλοιο και μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα (pic’s)

Νωρίς το πρωί έφτασαν στο λιμάνι της Καλαμάτας 63 πρόσφυγες και μετανάστες, ανάμεσά τους 12 γυναίκες και 8 μικρά παιδιά, αφού διασώθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο “Norwegian Epic”, το οποίο παρέμεινε αρόδο ανοιχτά του λιμανιού.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης, όταν το ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν οι πρόσφυγες εξέπεμψε σήμα κινδύνου περίπου 140 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Καλαμάτας, σε διεθνή ύδατα. Το “Norwegian Epic” ανταποκρίθηκε άμεσα και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με λάντζες λίγο μετά τις 10 το πρωί στον χώρο των αποθηκών του λιμανιού, όπου φιλοξενούνται προσωρινά. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ξεκινήσει από την περιοχή της Αττάλειας στην Τουρκία με προορισμό την Ιταλία. Οι περισσότεροι δηλώνουν υπήκοοι Αφγανιστάν.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η επίσημη καταγραφή των διασωθέντων. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα μεταφερθούν σε οργανωμένη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην ενδοχώρα.