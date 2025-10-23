Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
23
Οκτώβριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εικόνες καταστροφής σε περιοχές της Τριφυλίας από το πέρασμα της χθεσινής κακοκαιρίας (pics-video)

Share

Εικόνες καταστροφής στον παραλιακό δρόμο της Τερψιθέας από το πέρασμα της χθεσινής κακοκαιρίας. Τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στο παράλιο μέτωπο και το παράπλευρο δίκτυο επικοινωνίας είναι πολύ σοβαρά. H πρόσβαση σε σπίτια έχει αποκοπεί, αγωγοί έχουν σπάσει και άλλα πολλά έχουν ήδη καταγραφεί. 

Να σημειωθεί πως μεταξύ των περιοχών που αντιμετώπισαν δυσκολίες ήταν το Χαλαζόνι, η Φαρακλάδα, ο Αγρίλης και η Τερψιθέα. Μάλιστα τα γεφύρια στον Ξηρόκαμπο Κυπαρισσίας γκρεμίστηκαν και τα δυο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία χθες βράδυ δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμούς οδηγών από ακινητοποιημένα οχήματα σε πλημμυρισμένα σημεία, καθώς και για αντλήσεις υδάτων από κατοικίες. (δείτε εδώ)

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ