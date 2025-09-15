8 εφαρμογές για να κόψετε τo ακατάσχετο σκρολάρισμα στο κινητό

Στο αμυδρό, μπλε φως της οθόνης ενός smartphone τα μεσάνυχτα, πολλοί από εμάς κάνουμε scroll, (ατελείωτη κύλιση) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας. Διαβάζουμε ή βλέπουμε κείμενα και βίντεο που εμφανίζονται ασταμάτητα στις οθόνες μας, είτε με νέα για πολέμους, κλιματικές καταστροφές, οικονομική αστάθεια, πολιτικές διενέξεις, είτε με σκάνδαλα διασημοτήτων και δικαστικές διαμάχες. Αυτή η συμπεριφορά, κοινή και από ότι φαίνεται αναπόφευκτη, έχει όνομα και λέγεται “ doomscrolling ” .

Πρόκειται για έναν όρο που επινοήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2020 για να περιγράψει την πράξη της κατανάλωσης ενός φαινομενικά ατελείωτου ρεύματος αρνητικών ειδήσεων, συχνά σε βάρος της ψυχικής ευεξίας του θεατή. Τι μας προτρέπει να το κάνουμε; Η ανάγκη μας να παραμένουμε σε συνάφεια με τα γεγονότα που εκτυλίσσονται γύρω μας. Καθώς όμως ο κόσμος συνεχίζει να αντιμετωπίζει ταραχώδη τεκταινόμενα, η ανάγκη να παραμένουμε ενημερωμένοι έχει μετατραπεί σε μια ανθυγιεινή παρόρμηση για πολλούς. Και ενώ το doomscrolling μπορεί να φαίνεται ως ένας υπεύθυνος τρόπος για να μένουμε ενημερωμένοι, όλο και περισσότερες ενδείξεις δείχνουν ότι κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Ευτυχώς για εμάς, υπάρχουν πιο υγιεινοί τρόποι να αλληλεπιδράσουμε με την τεχνολογία και τον κόσμο -και αρχίζουν με την επιλογή καλύτερων εφαρμογών.