8 εφαρμογές για να κόψετε τo ακατάσχετο σκρολάρισμα στο κινητό

Στο αμυδρό, μπλε φως της οθόνης ενός smartphone τα μεσάνυχτα, πολλοί από εμάς κάνουμε scroll, (ατελείωτη κύλιση) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας. Διαβάζουμε ή βλέπουμε κείμενα και βίντεο που εμφανίζονται ασταμάτητα στις οθόνες μας, είτε με νέα για πολέμους, κλιματικές καταστροφές, οικονομική αστάθεια, πολιτικές διενέξεις, είτε με σκάνδαλα διασημοτήτων και δικαστικές διαμάχες. Αυτή η συμπεριφορά, κοινή και από ότι φαίνεται αναπόφευκτη, έχει όνομα και λέγεται “doomscrolling”.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ