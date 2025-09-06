89η ΔΕΘ: «Κλειδώνει» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στις παραμεθόριες περιοχές – Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στο Βελλίδειο

Κλειστά κράτησε τα «χαρτιά» του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους, για τα μέτρα «έκπληξη» που θα ανακοινώσει σήμερα (06το βράδυ στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Στην καθιερωμένη συνάντηση, σε κεντρικό ξενοδοχείο της συμπρωτεύουσας, μία ημέρα πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, παρ’ ότι οι εκπρόσωποι του Τύπου, τον «πολιόρκησαν», επιχειρώντας να μάθουν ποιοι είναι οι «κρυφοί άσοι» και οι παροχές που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφευγε να δώσει το στίγμα των μέτρων και παρέπεμπε απλά στη σημερινή του ομιλία.

Το μόνο βέβαιο, όπως τόνιζαν και συνεργάτες του, είναι ότι όλα τα μέτρα θα έχουν φορολογικό χαρακτήρα…

«Θα δούμε να ανακοινώνεται από τον πρωθυπουργό μια σειρά από μειώσεις φορολογικών συντελεστών, με μόνιμο προφανώς χαρακτήρα. Οι φόροι, οι οποίοι θα μειωθούν, περισσότερο ή λιγότερο, δεν θα εξαιρούν κανέναν Έλληνα» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Alpha 989), σημειώνοντας ότι ουσιαστικά θα πρόκειται για μία φορολογική μεταρρύθμιση.

Ποια είναι τα μέτρα «έκπληξη»

Στο «καλάθι» της Δ.Ε.Θ. φέρεται να έχει «κλειδώσει» μέτρο ειδικά για τους ακρίτες και συγκεκριμένα η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία για όσους ζουν σε παραμεθόριες περιοχές.

Επίσης, στο «παρά πέντε» φέρεται να έχει αποφασιστεί και ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα ελαφρύνει μία πολύ μεγάλη περίμετρο πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα.