Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν κλέβει κανείς -Για ποιους λόγους

Αν και οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη παρουσιάζουν αυξητική τάση, υπάρχει μια κατηγορία οχημάτων που φαίνεται να μένει εκτός στόχαστρου των εγκληματιών.

Οι κλοπές αυτοκινήτων παραμένουν ένα διαχρονικό πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες περιστατικά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας και της Ιταλίας, όπου σημειώνονται 19 και 15 κλοπές αυτοκινήτων την ώρα αντίστοιχα. Αν και πίσω από τις κλοπές των αυτοκινήτων δεν κρύβονται πάντα οι ίδιοι σκοποί, με τους ειδικούς να αναφέρουν ότι οι περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται με τρεις βασικούς λόγους.

Ο πρώτος αφορά τη χρήση του κλεμμένου αυτοκινήτου για τη διάπραξη άλλης παράνομης πράξης, όπως ληστείες ή διαρρήξεις, όπου οι δράστες χρειάζονται ένα «καθαρό» όχημα για να κινηθούν χωρίς να εντοπιστούν εύκολα. Ο δεύτερος συνδέεται με τη μεταφορά μεταναστών ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων κοντά σε σύνορα ή ακόμα και με το πέρασμα από αυτά.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

