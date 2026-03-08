Υποχρεωτική απόσυρση σε όλη την Ευρώπη; -Ποια αυτοκίνητα κινδυνεύουν και πρέπει να εκδώσουν πιστοποιητικό

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εξετάζουν αλλαγές στην αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων, με ένα νέο έγγραφο που θα κρίνει αν ένα αυτοκίνητο μπορεί να συνεχίσει να πωλείται ή θεωρείται ότι έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του.

Τα τελευταία χρόνια η αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη αλλάζει ραγδαία, καθώς η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες. Η τεχνολογική αυτή στροφή συνοδεύτηκε και από σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καινούργιων μοντέλων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν φτάσει ακόμη και το 40% μέσα στην τελευταία πενταετία.

Ως αποτέλεσμα, για μεγάλο μέρος των καταναλωτών η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι οδηγοί στρέφονται στη λύση του μεταχειρισμένου, μια αγορά που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει έντονη ανάπτυξη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

