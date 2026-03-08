Το αξεσουάρ λίγων ευρώ που «λύνει» τα χέρια των οδηγών -Ποια είναι η χρήση του

Ένα απλό aftermarket εξάρτημα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στο διαδίκτυο, αφού λύνει τα χέρια των οδηγών και προβλήματα που η κατασκευή τους κοστίζει εκατοντάδες ευρώ.

Η αγορά των aftermarket αξεσουάρ αυτοκινήτου είναι τεράστια και συχνά κρύβει μικρά εξαρτήματα που κοστίζουν ελάχιστα αλλά μπορούν να λύσουν πρακτικά προβλήματα της καθημερινότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν κάποιο εξάρτημα παρουσιάσει βλάβη και η άμεση αντικατάστασή του δεν είναι εύκολη ή οικονομικά συμφέρουσα, αρκετοί οδηγοί καταφεύγουν σε προσωρινές λύσεις που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το όχημά τους.

Ένα από αυτά τα μικρά «διαμαντάκια» είναι και το συγκεκριμένο αξεσουάρ, το οποίο έχει αρχίσει να κερδίζει δημοτικότητα κυρίως στο διαδίκτυο και σε καταστήματα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν απλό μηχανισμό συγκράτησης που μπορεί να κρατήσει στη θέση τους στοιχεία του αμαξώματος, όπως το καπό του κινητήρα, έναν χαλαρό προφυλακτήρα ή ακόμη και την πόρτα του πορτμπαγκάζ, όταν το εργοστασιακό κούμπωμα έχει υποστεί ζημιά.

Παρόμοιου τύπου κουμπώματα, quick release, συναντάμε εδώ και δεκαετίες στα αγωνιστικά αυτοκίνητα (άγκιστρα καπό), καθώς διευκολύνουν στο άνοιξε-κλείσε του καπό και φυσικά το συγκρατούν στη θέση του σε περίπτωση βλάβης του εργοστασιακού μάνταλο.

Αυτό όμως το προϊόν είναι αρκετά διαφορετικό και αποτελείται από αλουμινένιες βάσεις και ελαστικές ροδέλες που τεντώνουν και διατηρούν στη θέση τους τους προφυλακτήρες και τα καπό, με το κόστος του κιτ να είναι 9 με 10 ευρώ

Η λειτουργία του είναι σχετικά απλή. Ο μηχανισμός χρησιμοποιεί έναν ελαστικό σύνδεσμο ο οποίος τεντώνεται και «δένει» δύο σημεία του αμαξώματος, κρατώντας το εξάρτημα σταθερό. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποτρέψει το άνοιγμα του καπό ή τη μετακίνηση ενός προφυλακτήρα μέχρι να γίνει η κανονική επισκευή.

