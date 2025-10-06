A΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: Παράσταση διαμαρτυρίας στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Σε παράσταση διαμαρτυρίας στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας , καλεί τα μέλη της η A΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας. στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας τα προβλήματα που εντοπίζονται στα σχολεία λίγο καιρό μετά το άνοιγμα των αιθουσών.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Γνωρίζουμε όλοι/ες πολύ καλά πως κάθε χρόνο τόσο εμείς οι εκπαιδευτικοί όσο οι γονείς, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ανυπέρβλητα προβλήματα που χρόνο με τον χρόνο διογκώνονται.

Η κύρια αιτία όλων αυτών ήταν και είναι η συνεχής μείωση της χρηματοδότησης από την πλευρά της εκάστοτε κυβέρνησης, χωρίς να παραβλέπεται η στάση αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων, που καθίσταται προβληματική ακόμη και σε επίπεδο απλής επικοινωνίας.

Ειδικά από την προηγούμενη σχολική χρονιά, κατά την οποία καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές και εισήχθη το σύστημα της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων των σχολείων μέσω παγίων επιταγών, η επιδείνωση είναι οξύτατη.

Γινόμαστε καθημερινά δέκτες πλήθους παραπόνων για σοβαρότατες ελλείψεις στα σχολεία σε όλα τα απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία τους (από είδη καθαρισμού και υγιεινής έως γραφική ύλη) αλλά και για παραμέληση σημαντικών εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού τους (σε φωτοτυπικά μηχανήματα, Η/Υ κ.α.). Παράλληλα η γραφειοκρατία έχει αυξηθεί και η καθυστερήσεις είναι τρομερές. Χαρακτηριστικό είναι πως υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν ακόμα βιβλία ύλης!

Επιπροσθέτως, χρόνια παραμένουν άλυτα σοβαρά προβλήματα των σχολικών κτιρίων, που εγκυμονούν πραγματικό κίνδυνο για παιδιά και εκπαιδευτικούς! Η ΕΛΜΕ έχει συγκεντρώσει έναν μακροσκελή κατάλογο και έχει ενημερώσει τους υπεύθυνους από την περσινή χρονιά για αυτά!

Η σοβαρότητα της κατάστασης είναι τέτοια που αναγκάζει για άλλη μια φορά, σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα (γονείς, δασκάλους, καθηγητές/τριες και μαθητές/τριες) να προβεί σε παράσταση διαμαρτυρίας ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας στην συνεδρίασή του της Δευτέρας 6 Οκτώβρη στις 18:00 μ.μ. στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου (Πεζόδρομος Αριστομένους).

Απαιτούμε το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ: να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των σχολείων !

Δεν είναι δυνατόν πλέον οι αρμόδιοι να κρύβονται πίσω από γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτε είναι δυνατόν να κρύβουν άλλο την πραγματική αιτία όλων αυτών που είναι η άρνηση της πολιτείας να στηρίξει το δημόσιο σύστημα παιδείας!

ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΡΑ!

