O Αντετοκούνμπο έμεινε στο Μιλγουόκι και αποθεώθηκε από τους οπαδούς των Μπακς στο γήπεδο -«MVP» [βίντεο]

Το σίριαλ με την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο… έληξε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Greek Freak δεν παίζει λόγω τραυματισμού αυτό το διάστημα, αλλά πήγε κανονικά τα ξημερώματα στο γήπεδο του Fiserv Forum για το παιχνίδι των Μπακς με την Ιντιάνα (105-99 κέρδισε το Μιλγουόκι).

Εκεί γνώρισε πραγματική αποθέωση από τον κόσμο που δεν ήθελε με τίποτα να τον δει με άλλη φανέλα. Ολο το γήπεδο φώναζε «MVP» ενώ κάποια στιγμή πήραν το μικρόφωνο ο αδελφός του, Θανάσης και ο Μπόμπι Πόρτις για να τον αποθεώνουν.

Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε ότι μένει στους Μπακς με… Λεονάρντο ντι Κάπριο: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν»

Τέλος στο σίριαλ: Δεν φεύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

«Είμαι περήφανος για σένα, η ομάδα είναι περήφανη για σένα, όλοι είναι περήφανοι για σένα», είπε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τον Μπόμπι Πόρτις να λέει: «Θέλουμε να συγχαρούμε τον συμπαίκτη μας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έγινε ξανά All-Star. Εκτιμάμε όσα κάνεις για την πόλη, για την ομάδα, για την οικογένειά σου, συγχαρητήρια».

