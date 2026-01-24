Τελευταία Νέα
Σοκ με Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς: Θα μου πουν ότι μένω 4-6 εβδομάδες εκτός

Για ακόμα μία φορά τη φετινή σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε άτυχος, αποχώρησε τραυματίας από το Μπακς – Νάγκετς και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε ξανά στη δεξιά γάμπα, έκλεισε τον αγώνα στον πάγκο πολύ απογοητευμένος και μετά το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Νάγκετς δήλωσε πως περιμένει να ακούσει αυτό που είχε ακούσει και τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από αγώνα με τους Πίστονς.

“Θα κάνω αύριο μαγνητική, όμως πιστεύω ότι θα μου πουν πως πρέπει να μείνω για άλλες 4-6 εβδομάδες εκτός δράσης” ήταν τα λόγια του.

