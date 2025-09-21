Super League 2 Πανιώνιος-Athens Kallithea: Τήρησαν ενός λεπτού σιγή στο… ημίχρονο στη μνήμη του Μιλοβάνοβιτς

Ο Πανιώνιος πήρε το πρώτο τρίποντο στην τρέχουσα Super League 2, καθώς νίκησε στο ντέρμπι με την Athens Kallithea στη Νέα Σμύρνη με 1-0.

Κυανόλευκο «βάφτηκε» το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο Νότιο Όμιλο της Super League 2. Η Athens Kallithea το «πάλεψε» στη Νέα Σμύρνη και ηττήθηκε με 1-0 από τον Πανιώνιο, ο οποίος πήρε το πρώτο τρίποντο της σεζόν χάρη στο γκολ του Παπαγεωργίου.

Τίμησαν του μνήμη του Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, αλλά στο ημίχρονο στο Πανιώνιος-Athens Kallithea.

Ο άλλοτε παίκτης των «κυανέρυθρων» (2011-13) πέθανε μεσοβδόμαδα σε ηλικία 41 ετών και η ομάδα της Νέας Σμύρνης θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στην αναμέτρηση με την ομάδα της Καλλιθέας. Ωστόσο, προφανώς λόγω παράλειψης, τήρησαν ενός λεπτού σιγή. Όχι όμως πριν την έναρξη του ματς, αλλά πριν ξεκινήσει το β’ μέρος.